Masz iPhone'a? Nie musisz używać App Store, bo jest alernatywa

Zmiany w unijnym prawie przynoszą skutki. Na iPhone'ach można już zainstalować alternatywny sklep z aplikacjami. Oczywiście tylko w Europie.

Akt o rynkach cyfrowych, który zaczął obowiązywać na terenie Unii Europejskiej, wymusił na firmie Apple ważną, z punktu widzenia na przykład użytkowników iPhone'ów, zmianę. Chodzi o możliwość zainstalowania aplikacji na iOS z alternatywnych źródeł w stosunku do sklepu App Store. Co więcej, nowe przepisy nakazują, by użytkownik iPhone'a mógł zainstalować na pokładzie swojego urządzenia nawet inny sklep z aplikacjami.

Z nowego prawa skorzystał AltStore PAL. Co ciekawe, sklep ten istnieje już od 2019 roku, jednak wcześniej możliwość skorzystania z niego na iPhonie była raczej skomplikowana. Trzeba było udawać, że jest się programistą. Temu celowi służyło dodatkowe narzędzie o nazwie AltServer, które należało zainstalować na swoim komputerze.

Po tym, jak Akt o rynkach cyfrowych wszedł w życie, na terenie Unii Europejskiej nie trzeba już wykonywać takich "wygibasów". Sklep AltStore PAL może zainstalować na swoim iPhonie każdy chętny, który posiada na swoim urządzeniu najnowszą wersję systemu iOS. Oczywiście nie obejdzie się bez gąszczu monitów od Apple'a, dotyczących tego, czy na pewno chcesz zainstalować aplikacje z innych sklepów z aplikacjami.

AltStore to sklep z aplikacjami przeznaczony do sideloadingu. Każda aplikacja w AltStore otrzymuje pięknie wygenerowaną stronę sklepu ze szczegółowymi informacjami, dzięki czemu sideloading jest przyjemny i łatwy. Przeglądaj aplikacje od zaufanych programistów lub dodaj dodatkowe "źródła", aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje możliwości. Ponadto AltStore został stworzony z myślą o bezpieczeństwie. Możesz wyświetlić pełną listę uprawnień aplikacji z jej strony w sklepie, a AltStore nawet automatycznie powiadomi Cię, jeśli się zmienią, dzięki czemu możesz bez obaw ładować z boku.

– czytamy na altstore.io

Ile to kosztuje?

Aplikacja AltStore PAL jest dostępna w Europie dla użytkowników iOS 17.4 lub nowszego. Korzystanie z alternatywnego sklepu z aplikacjami na iPhone'a jest płatne i kosztuje 1,50 euro na rok + VAT. To około 8 zł, przy uwzględnieniu VAT 23%. Powtórzę jeszcze raz – jest to opłata roczna. Jak informują twórcy sklepu, subskrypcja obejmuje opłatę dla Apple'a za podstawową technologię, wymaganą do działania AltStore PAL w systemie iOS, a także przetwarzanie płatności i koszty serwera.

Masz własną apkę? Wrzuć ją do AltStore PAL

AltStore PAL to sklep nie tylko dla użytkowników iPhone'ów, ale również dla twórców aplikacji na te urządzenia. Na stronie altstore.io można znaleźć dokładną instrukcję, jak przygotować swoją aplikację do publikacji w tym alternatywnym sklepie.

Każdy może rozpowszechniać swoje aplikacje za pomocą AltStore. Wszystko, czego potrzebujesz, to utworzyć "źródło", co możesz zrobić, hostując plik tekstowy z podstawowymi informacjami o swoich aplikacjach. Użytkownicy mogą następnie wprowadzić źródłowy adres URL w AltStore, a Twoje aplikacje pojawią się automatycznie.

– wyjaśniają twórcy AltStore PAL

