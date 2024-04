Apple luzuje zasady w App Store. Ta aplikacja jest dowodem

Apple po latach zmienił regulamin App Store i pozwolił na emulatory. Oto efekt: emulator Nintendo Entertainment System w App Store.

W App Store pojawiła się aplikacja Bimmy, opracowana przez Toma Salvo, dzięki której iPhone lub iPad mogą uruchamiać gry z klasycznej konsoli NES z 1985 roku. W Polsce nie była dostępna, ale gry dla niej już owszem, a grało się między innymi na Pegasusach (klonach konsoli Famicom) jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Bimmy pozwoli wrócić do dawnych czasów, gdy do dobrej zabawy wystarczyło 25 kolorów na ekranie.

Gry Nintendo działają, Apple umywa ręce

Zanim rzucisz się grać w Mario, Donkey Konga i inne klasyki Nintendo, musisz wiedzieć, że będziesz nieprawidłowo używać aplikacji Bimmy.

Apple pozwala na umieszczanie emulatorów w App Store, ale nie chce ponosić za nie żadnej odpowiedzialności. To twórcy tych aplikacji mają odpowiadać za wszelkie naruszenia prawa. Pewnie ma na myśli roszczenia Nintendo. Japoński gigant ma prawa do tysięcy tytułów, światów i postaci, które stworzył lub kupił w ciągu kilku dekad działalności. Przy tym uparcie walczy z nieautoryzowanymi kopiami gier, które od dawna nie są dostępne. Firma pisze na swoich stronach, że ściąganie pirackich gier Nintendo jest nielegalne.

Nawiasem mówiąc, myślę, że Apple może spać spokojnie, bo żaden programista przy zdrowych zmysłach nie umieści w App Store apki choćby ze wzmianką o pirackich ROM-ach z grami Nintendo, nie mówiąc już o umieszczeniu takiej gry w emulatorze. Po czymś takim prawnicy z Japonii zdarliby z tej osoby nawet skarpetki.

Bimmy jest więc emulatorem przeznaczonym do testowania i grania w gry dostępne w domenie publicznej oraz autorskie. Opis aplikacji został tak przygotowany, by nie było do czego się przyczepić. Oczywiście jeśli załadujesz ROM z Donkey Kongiem do tej aplikacji, używasz jej niezgodnie z przeznaczeniem. Niemniej pograć można, aplikacja obsługuje kontrolery i zapis stanu gry. Tylko trzeba mieć zagraniczne konto w App Store, bo w Polsce aplikacja nie jest dostępna.

Niemniej to doskonała wiadomość. Fani retrogrania mogą czuć się uspokojeni po tym, jak z App Store z hukiem wyleciał emulator Game Boy Advance. Szczęśliwie okazało się, że został wywalony nie za to, że jest emulatorem. Aplikacja iGBA, bo o niej mowa, była kopią GBA4iOS, dystrybuowanego poza App Store. Apple zaś zabrania publikacji podróbek w swoim sklepie.

