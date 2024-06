Chiński rynek smartfonów rośnie jak na drożdżach. A królem jest Huawei

Counterpoint Research pokazał, jak wyglądał chiński rynek smartfonów w okresie od 20 maja do 20 czerwca 2024 roku (tzw. okres 618). Liderem była firma Huawei, która przez rok mocno urosła. TOP5 zamyka Apple.

Sprzedaż smartfonów w Chinach wzrosła o 6,8% w porównaniu do roku ubiegłego podczas tegorocznego festiwalu zakupowego 618. Zgodnie z raportem firmy Counterpoint, większość producentów OEM oferowała podobne zniżki cenowe jak w 2023 roku, co wskazuje na wzrost popytu. Warto zauważyć, że tegoroczny festiwal 618, trwający od 20 maja do 20 czerwca, był dłuższy niż zwykle, ponieważ promocje rozpoczęły się już 20 maja na platformie Tmall. W 2023 roku okres 618 trwał od 31 maja do 18 czerwca. Przedłużony okres promocyjny również przyczynił się do wzrostu w tym roku.

Huawei okazał się wielkim zwycięzcą okresu 618, ze wzrostem sprzedaży aż o 42,4% rok do roku. Było to głównie spowodowane ciągłym popytem na nowe produkty 5G firmy. Pomimo najmniejszych zniżek cenowych wśród głównych producentów, smartfony firmy Huawei, takie jak seria Mate 60 czy Pura 70, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Vivo zajęło drugie miejsce z ponad 12,6% wzrostem sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego. Firma wprowadziła na rynek przed wydarzeniem serię high-end X100s, przystępną cenowo serię Y200 oraz średniej klasy iQOO Neo 9s Pro, a podczas wydarzenia średniopółkową serię S19. To pomogło zwiększyć sprzedaż w tym okresie.

Sprzedaż Xiaomi wzrosła o prawie 12,6%, głównie dzięki zniżkom sięgającym do 1000 juanów (około 550 zł), oferowanym w omawianym okresie, a także zwiększonej sprzedaży telefonów z wyższej półki. Wśród produktów Xiaomi, najlepiej sprzedającym się modelem był Redmi K70.

Sprzedaż urządzeń marki Honor wzrosła o 4,3% w ujęciu rocznym. Oprócz hojnych obniżek cen, firma ta wprowadziła na średniopółkową serię Honor 200. Popularne produkty o dobrym stosunku jakości do ceny, takie jak Honor X50, również znacząco przyczyniły się do tego wzrostu.

TOP5 zamyka firma Apple. Sprzedaż iPhone'ów wzrosła o 2,7%, do czego przyczyniły się lepsze promocje niż rok wcześniej oraz dodatkowy tydzień obniżonych cen. Amerykański gigant oferował największe dotąd zniżki, sięgające do 2350 juanów (około 1300 zł), Miało to przyciągnąć kupujących, szczególnie w obliczu silnej konkurencji ze strony firmy Huawei w segmencie premium.

Counterpoint Research ocenia, że chiński rynek smartfonów w 2024 roku osiągnie niski, jednocyfrowy wzrost rok do roku.

Zobacz: Smartfony w Europie w 1Q2024. Liczą się tylko trzy marki

Zobacz: Huawei Pura 70 Ultra – test króla fotografii mobilnej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint Research

Źródło tekstu: Counterpoint Research