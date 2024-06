Smartfony w Europie w 1Q2024. Liczą się tylko trzy marki

Po wzlotach i upadkach, rynek smartfonów na Starym Kontynencie znowu pnie się w górę. Aż 75 smartfonów, które trafiły w 1Q2024 do Europy, to produkty trzech marek. Inne wciąż zostają dość daleko w tyle.

Canalys pokazał, jak wyglądał rynek smartfonów w Europie (bez Rosji) w pierwszym kwartale 2024 roku. Z zebranych danych wynika, że na Stary Kontynent trafiło w tym okresie 33,1 mln sztuk tych urządzeń mobilnych, czyli o 2% więcej niż rok wcześniej.

Liczą się tylko trzy marki

Na pozycję lidera europejskiego rynku smartfonów wrócił Samsung, który dostarczył 12,1 mln sztuk telefonów Galaxy. To o 2% więcej niż w 1Q2023. Za Koreańczykami jest firma Apple, która dostarczyła do Europy 7,3 mln iPhone'ów – o 17% mniej niż rok wcześniej. Podium zamyka Xiaomi z 5,4 mln sztuk smartfonów, co oznacza 2% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2023 roku.

W TOP5 znalazły się jeszcze marki Motorola i Honor. Odnotowały one roczny wzrost dostaw odpowiednio o 73% i 103%, jednak ich udział w europejskim rynku smartfonów wciąż jeszcze jest stosunkowo mały (6% i 3%).

Dostawca 1Q2024 1Q2023 Zmiana rok do roku Wielkość dostaw Udział w rynku Wielkość dostaw Udział w rynku Samsung 12,1 mln 37% 11,9 mln 37% +2% Apple 7,3 mln 22% 8,8 mln 27% -17% Xiaomi 5,4 mln 16% 5,3 mln 16% +2% Motorola 2,1 mln 6% 1,2 mln 4% +73% Honor 1,0 mln 3% 0,5 mln 2% +103% Inni 5,3 mln 16% 4,7 mln 14% +11% RAZEM 33,1 mln 100% 32,4 mln 100% +2%



Ten iPhone sprzedawał się najlepiej

Canalys podał również listę TOP10 najpopularniejszych smartfonów w Europie. Niekwestionowanym liderem w tej kategorii jest iPhone 15 Pro Max (nasz test), Urządzenie to trafiło w 1Q2024 do sklepów na naszym kontynencie w liczbie 2,6 mln sztuk. Na drugim miejscu znalazł się iPhone 15 Pro (nasz test) z liczbą 1,6 mln sztuk, któremu po piętach deptały dwa Samsungi, Galaxy S24 Ultra (nasz test) oraz Galaxy A15 (nasz test). Na podium są więc same smartfony premium, które jednak czują na plecach oddech budżetowców.

Podział między segmentami cenowymi rośnie, ponieważ segment premium skłania się bardziej w kierunku ultra-high-endu, a rynek masowy skłania się bardziej w kierunku low-end. 1Q2024 miał najwyższy udział premium w Europie w historii pierwszych kwartałów, ponieważ smartfony kosztujące 800 USD i więcej stanowiły 32% dostaw. Wyniki rynku premium były napędzane przez serię Samsung Galaxy S24, do czego przyczyniły się duże inwestycje marketingowe podkreślające Galaxy AI wraz ze znaczącymi promocjami wymiany i sprzedaży pakietowej. Dostawy serii Galaxy S do Europy wzrosły o 58% rok do roku do 4,3 miliona sztuk w I kwartale 2024 roku. Pomimo siły high-endu, ASP wzrósł tylko o 2%, co było spowodowane regionalnym odrodzeniem popytu na urządzenia budżetowe. Ten zwiększony popyt znajduje odzwierciedlenie w wysokiej obecności niedrogich modeli na liście dziesięciu najczęściej sprzedawanych urządzeń, takich jak Samsung Galaxy A15 oraz Xiaomi Redmi 13C i Redmi Note 13 4G. Zwiększony popyt na produkty z niższej półki będzie miał kluczowe znaczenie dla powrotu rynku na ścieżkę wzrostu w 2024 roku. Możliwości sztucznej inteligencji będą głównym celem komunikacji sprzedawców z konsumentami w Europie przez resztę roku, szczególnie dla tych dostawców, którzy chcą wzmocnić swoją obecność w segmencie premium. W niedawnym badaniu konsumenckim przeprowadzonym przez Canalys, które koncentrowało się na europejskim postrzeganiu możliwości sztucznej inteligencji w smartfonach, 40% respondentów stwierdziło, że pozytywnie ocenia to, jakie funkcje sztucznej inteligencji mogą wnieść do ich smartfonów. Jednak różnica między zainteresowaniem a intencją kupna będzie prawdopodobnie duża. W związku z tym możliwości sztucznej inteligencji powinny być wykorzystywane w sposób całościowy i zrównoważony jako część szerszego marketingu produktów i marek, ponieważ przeciętny europejski konsument jest ostrożnym optymistą co do możliwości sztucznej inteligencji w smartfonach. Wykorzystanie szumu marketingowego i nadużywanie sztucznej inteligencji zwiększy ryzyko niespełnienia oczekiwań konsumentów, rozmycia marki i zmniejszenia zaufania konsumentów do regionu.

– skomentował Runar Bjørhovde, analityk Canalys

