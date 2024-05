Samsung Galaxy A15 – test taniego smartfonu dla mas

Wybierając smartfon dla siebie, kierujemy się wieloma różnymi kryteriami, a jednym z najważniejszych jest cena. Choć topowe, flagowe smartfony są pod wieloma względami lepsze od swoich tańszych odpowiedników, te ostatnie również są w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom ich użytkowników. Na przykład Samsung Galaxy A15, który jest bohaterem tej recenzji.

Samsung Galaxy A15 to niemal najtańszy smartfon z rodziny Galaxy Ax5, obecny na polskim rynku. Urządzenie wygląda jednak prawie identycznie, jak flagowy Galaxy S24, przez co nie każdy od razu się połapie, że nie mamy w ręce tego ostatniego (lub jego wyglądającego identycznie poprzednika). W środku są jednak inne, słabsze podzespoły. Ale czy wystarczające do sprawnego korzystania z tego urządzenia? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (SM-A155F/DSN):

Plastikowa obudowa,

Wymiary: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, masa: 200 g,

6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli (396 ppi), 90 Hz, czujnik oświetlenia,

Boczny czytnik linii papilarnych (w przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G99 (2 x Cortex-A76 @2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Mali-G57 MC2,

4 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej (106 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD do 1 TB,

2 gniazda na kartę nanoSIM, SIM2 zamiennie z microSD (hybrydowy dual SIM),

Łączność LTE, Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC, GPS / Glonass / Beidou / Galileo / QZSS, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB OTG, Jack 3,5 mm,

Główny aparat 50 Mpix, obiektyw z przysłoną f/1.8, AF, lampa LED, filmy 1080p@30fps; drugi aparat 5 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, zdjęcia makro,

Przedni aparat 13 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 25 W,

Android 14 z interfejsem One UI 6.0 (test na oprogramowaniu A155FXXU1AXC3),

Cena: 599 zł.

grudzień 2023 200 g, 8.4 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, (opcje: 256 GB), microSD - 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.5" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 396 ppi) Mediatek Helio G99, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Zawartość pudełka

Zaczęło się od flagowców, a teraz Samsung również budżetowe modele sprzedaje z minimalnym wyposażeniem. W pudełku ze smartfonem w kolorze Blue Black znalazłem tylko przewód USB-C, metalową igłę do wysuwania tacki na karty oraz instrukcję Quick Start Guide i kartę gwarancyjną.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Samsung Galaxy A15 na pierwszy rzut oka wygląda jak flagowy Samsung Galaxy S24. Chodzi tu przede wszystkim o kształt urządzenia oraz trzy wystające z tyłu obiektywy aparatów fotograficznych, a także błyszczący tylny panel, który jednak wykonany został z plastiku (w Galaxy S24 jest szkło). Panel ten niestety bardzo łatwo się brudzi, zbierając na przykład odciski palców.

Trudny do utrzymania w czystości jest również przód smartfonu, którego prawie całą powierzchnię zajmuje ekran z małym wcięciem na obiektyw przedniego aparatu. W porównaniu z flagowcami, ramka wokół panelu Super AMOLED jest dość szeroka, szczególnie na dole.

Jeśli chodzi o boki smartfonu, to te są płaskie, z wyjątkiem wystającego fragmentu po prawej stronie z przyciskami głośności i zasilania. Po przeciwnej stronie znajdziemy szufladę na karty (nanoSIM + nanoSIM/microSD). Na dole jest port USB-C, gniazdo audio Jack 3,5 mm, wylot głośnika do multimediów oraz otwór mikrofonu. Otwór dodatkowego mikrofonu jest na górze.

Samsung Galaxy A15 ma delikatnie zaokrąglone krawędzie, które nie dają efektu wrzynania się w skórę podczas trzymania tego urządzenia w ręce. Na plusa zasługuje wysoka jakość wykonania.

Biometria

Budżetowy smartfon marki Samsung można odblokować za pomocą bocznego czytnika linii papilarnych oraz funkcji rozpoznawania twarzy. W obu przypadkach wszystko podczas testów działało bardzo sprawnie.



Wyświetlacz i jakość obrazu

Niewątpliwą zaletą smartfonów marki Samsung są zastosowane w nich wyświetlacze. W testowanym modelu Galaxy A15 znalazł się panel Super AMOLED, który oferuje doskonały kontrast oraz piękne, żywe kolory. Z kolei zagęszczenie punktów na poziomie 396 ppi przekłada się na zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi obraz, który może być odświeżany z częstotliwością do 90 Hz.

Tryb ekranu Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Żywy 7099 K 100% sRGB

93,5% AdobeRGB

97,1% DCI P3 180,3% sRGB

124,3% AdobeRGB

127,7% DCI P3 0,15 (1,00) Naturalny 6588 K 99,9% sRGB

76,9% AdobeRGB

81,6% DCI P3 118,6% sRGB

81,7% AdobeRGB

84,0% DCI P3 0,18 (0,94)





Podczas testów nie miałem większego problemu z odczytaniem zawartości ekranu również w słoneczny dzień, chociaż zastosowany tu panel nie jest mistrzem jasności. Zmierzone maksimum wyniosło 355 nitów przy regulacji ręcznej oraz 772 nity przy regulacji automatycznej. Nieźle, jak na cenę smartfonu.

Głośniki i jakość dźwięku

Samsung Galaxy A15 ma pojedynczy głośnik do odtwarzania multimediów, którego najważniejszą zaletą jest duża głośność. Maksimum zmierzone w odległości około 60 cm od głośnika wyniosło 88,3 dB podczas słuchania muzyki z Tidala oraz aż 94,7 dB podczas odtwarzania niektórych dzwonków, zapisanych w pamięci telefonu.

Najwyższa głośność dotyczy tonów bardzo wysokich, które jednak nie brzmią najlepiej, mocno „dając po uszach”. Z tonami średnimi i tymi nieco niższymi jest zdecydowanie lepiej, choć bez rewelacji. Wszystkie dźwięki brzmią jednak zaskakująco czysto.

Budżetowy smartfon Samsunga ma gniazdo audio Jack 3,5 mm, do którego możemy podłączyć przewodowe słuchawki. Do dyspozycji jest również łączność Bluetooth oraz między innymi takie kodeki, jak LDAC (Sony), SSC (Samsung), AAC (Apple) czy aptX (Qualcomm).



Interfejs systemowy i aplikacje

Samsung Galaxy A15 pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.0. Osobiście uważam, że to najlepszy interfejs, jaki jest dostępny w smartfonach z Androidem. Jest funkcjonalny, łatwy w obsłudze i dobrze wygląda.

Pamięć smartfonu nie jest fabrycznie szczególnie mocno zaśmiecona aplikacjami, a wiele z tych, które znajdziemy tu po pierwszym uruchomieniu urządzenia, można odinstalować. Przydatnym dodatkiem jest Samsung Members, czyli aplikacja, dzięki której możemy na przykład skorzystać z promocji Samsunga czy uzyskać pomoc techniczną, dotyczącą smartfonu.

Łączność

W moje ręce wpadł Galaxy A15 w wersji bez 5G. Do dyspozycji jest tu więc w najlepszym razie łączność 4G LTE, która działa jednak bezproblemowo, o ile znajdujemy się w miejscu z miarę dobrym zasięgiem. Do sprawnego korzystania z Internetu można również wykorzystać Wi-Fi.

Podczas testów nie miałem też żadnych problemów z połączeniem Bluetooth (na przykład ze słuchawkami czy innym telefonem) oraz NFC (płatności zbliżeniowe). Mogłem również korzystać z technologii VoLTE oraz WiFi Calling, w obu przypadkach używając karty SIM nju mobile (Orange). Nie mam też powodów, by narzekać na jakość połączeń telefonicznych – swoich rozmówców słyszałem zawsze głośno i wyraźnie, podobnie jak oni mnie.

A gdy zgubimy się w nieznanej okolicy, z pomocą przyjdzie odbiornik nawigacji satelitarnej oraz cyfrowy kompas.

Aparaty fotograficzne

Samsung Galaxy A15 ma z tyłu trzy aparaty fotograficzne: główny o rozdzielczości 50 Mpix, który domyślnie robi zdjęcia o rozdzielczości 12,5 Mpix, ultraszerokokątny 5 Mpix oraz makro 2 Mpix. Zestaw ten uzupełnia przedni aparat o rozdzielczości 13 Mpix.



Do zarządzania tym wszystkim służy prosta w obsłudze i funkcjonalna aplikacja Aparat, w której można skorzystać z 10 trybów pracy. Znajdziemy wśród między innymi tryb PRO z nastawami manualnymi oraz pozwalający na kreatywną zabawę tryb Rozrywka.

Jakość zdjęć i filmów

Choć testowany smartfon zdecydowanie nie jest mistrzem fotografii, zrobione w dzień głównym aparatem zdjęcia mają całkiem niezłą jakość. Nie są one przesadnie szczegółowe, jednak zachowują dobre kolory, a szumy nie rzucają się w oczy. Wyraźnie gorzej jest w przypadku zdjęć z aparatu ultraszerokokątnego oraz z głównego aparatu, ale z zastosowaniem zoomu 2x. Przykłady poniżej.

Maksymalne powiększenie cyfrowe wynosi 10x, ale jest mało użyteczne.

Główny aparat możemy łatwo przełączyć na natywną rozdzielczość 50 Mpix. Takie zdjęcia zajmują więcej miejsca, ale w zasadzie nie oferują niczego więcej.

Jakość zdjęć nocnych zależy od aparatu. Najlepiej wypadają te z głównej jednostki i są adekwatne do segmentu, w jaki celuje testowany smartfon. W przypadku głównego aparatu możemy skorzystać z trybu nocnego (co trzecie zdęcie w galerii poniżej).

Aparat makro jest całkiem przeciętny. Zdjęcia nie grzeszą dużą szczegółowością czy szerokim zakresem dynamiki. Nie jest też łatwo trafić z ostrością (brak autofocusu).

Zdjęcia selfie, jak na klasę sprzętu, wypadają przyzwoicie. Są wystarczająco szczegółowe i ostre, mają też przyjemną dla oka kolorystykę.

Maksymalna jakość filmów, jaką oferuje Galaxy A15, to 1080p@30fps. Nie ma tu żadnej stabilizacji obrazu, co widać na nagraniach z ręki. Możemy za to liczyć na żywe kolory i szeroki zakres tonalny.

Wydajność

Samsung Galaxy A15 jest napędzany MediaTekiem Helio G99, który jest wspierany przez 4 GB RAM-u. Taki duet nie wypada najlepiej w codziennym użytkowaniu, ponieważ po szybkości działania choćby interfejsu systemowego wyraźnie widać, że mamy do czynienia z tanim smartfonem. Nie ma tragedii i wciąż wszystko działa dość płynnie, jednak na ogół trzeba chwilę poczekać na reakcję systemu na nasze działanie. Za to nie musimy się martwić przegrzaniem – podczas testów wydajnościowych obudowa osiągnęła w najcieplejszym miejscu akceptowalne 37,9°C.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Infinix Hot 30i 258882 376 1306 38 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Motorola Moto G24 Power 275824 414 1410 38,1 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Samsung Galaxy A15 383821 723 1871 48,2 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73 Ulefone Armor 21 414303 724 2014 68,7 Ulefone Armor 24 386016 688 1896 64 Ulefone Power Armor 19T 403819 732 2035 69,9

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Infinix Hot 30i 114 - 114,8 310,1 - Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Motorola Moto G24 Power 189 98,90% 197 564 38 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Samsung Galaxy A15 342 98,60% 350,5 898,1 37,9 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3 Ulefone Armor 21 344 99,40% 349,2 899 35 Ulefone Armor 24 326 99,10% 328 785,7 36 Ulefone Power Armor 19T 336 99,40% 349 902 45



Do przechowywania danych testowany smartfon oferuje prawie 106 GB miejsca. Przestrzeń tę można rozszerzyć nawet o 1 TB za pomocą karty pamięci microSD. Musimy jednak wybrać – albo karta pamięci, albo dual SIM (SIM2 używa wspólnego slotu z microSD).



Zasilanie

Za zasilanie wszystkich komponentów Samsunga Galaxy A15 odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh. Zgodnie z przeprowadzonymi testami (przy jasności ekranu na poziomie 300 nitów), powinno to wystarczyć na maksymalnie 7 i pół godziny grania lub niemal 13 godzin oglądania wideo. Nie jest źle.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi POCO X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542



Przy normalnym korzystaniu ze smartfonu, energii zgromadzonej w baterii powinno spokojnie wystarczyć na dwa dni. Czas ten można oczywiście wydłużyć, na przykład korzystając z dostępnych funkcji oszczędzających energię.

Samsung Galaxy A15 obsługuje szybkie ładowanie o mocy do 25 W. Pozwala to naładować pusty akumulator do 100% w niecałe 80 minut. Pierwsze 30 minut wystarczają, by poziom naładowania baterii przekroczył 50%.

Podsumowanie

Jedni wybierają drogie lub jeszcze droższe topowe smartfony, podczas gdy innym wystarczają przystępne cenowo budżetowce. Dla tych ostatnich dobrą propozycją może być Samsung Galaxy A15. Telefon ten wygląda niemal identycznie, jak kilkukrotnie droższy Galaxy S24, czyli oferuje spokojny, atrakcyjny design, a przy okazji również wysoką jakość wykonania. I nie widać, że mamy tu do czynienia z tanim plastikiem.

Testowany smartfon nie jest mistrzem wydajności i trzeba czasem chwilę poczekać, jednak wszystko działa tu płynnie, a dodatkowo nawet pod wysokim obciążeniem smartfon nie rozgrzewa się do czerwoności. Minus należy się też za przeciętny, choć głośny głośnik oraz hybrydowy dual SIM.

Z drugiej strony mamy świetny wyświetlacz Super AMOLED, który z powodzeniem może konkurować z tym, co oferuje nawet znacznie droższa konkurencja. Nie zabrakło tu również gniazda audio Jack 3,5 mm, które dla wielu osób wciąż stanowi niezbędne wyposażenie telefonu komórkowego.

A to wszystko kupimy już za 599 zł. A gdy dobrze poszukamy, cena może być jeszcze niższa. Czy warto ten smartfon kupić? Tak, jeśli nie potrzebujesz łączności 5G. Myślę, jednak, że warto dopłacić kilkadziesiąt złotych do modelu Galaxy A15 5G.

Ocena końcowa: 7,5/10



Wady:

Ubogi zestaw sprzedażowy, brak ładowarki w zestawie,

Hybrydowy dual SIM,

Brak funkcji Always-on-Display,

Przeciętny głośnik, wysokie tony „dają po uszach”,

Brak 5G,

Niska jakość zdjęć nocnych,

Brak jakiejkolwiek stabilizacji obrazu,

Na reakcję interfejsu trzeba czasem chwilę poczekać.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, podobny do flagowych smartfonów Samsunga,

Wysoka jakość wykonania,

Jest microSD i Jack 3,5 mm,

Doskonała lokalizacja czytnika linii papilarnych, sprawna biometria,

Świetny wyświetlacz,

Funkcjonalny interfejs systemowy,

Niezła jakość zdjęć w świetle dziennym,

Płynne działanie (a jednym ale, wskazanym w wadach),

Dobry czas pracy na baterii,

Przystępna cena.

Galeria zdjęć telefonu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl