Europejski rynek smartfonów w 4Q2023. Honor wskoczył do TOP 5

W ostatnim kwartale 2024 roku w Europie, podobnie jak na rynku globalnym, dominowały iPhone'y oraz Samsungi Galaxy. Do TOP5 udało się również wskoczyć marce Honor, która przez rok urosła na Starym Kontynencie aż o 116%. To był również udany kwartał dla Motoroli.

Apple liderem czwartego kwartału

W czwartym kwartale 2023 roku na europejski rynek (bez Rosji) trafiło 37,8 mln smartfonów. To o 3% mniej niż rok wcześniej. Co trzecie urządzenie było produktem firmy Apple, która odnotowała w ujęciu rocznym 1% wzrost dostaw iPhone'ów. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Samsunga oraz Xiaomi, czyli firm, które zanotowały odpowiednio 12% i 10% spadek. Za podium uplasowały się marki Motorola i Honor, które przez rok zwiększyły dostawy smartfonów do Europy o 73% i 116%.

Dostawca 4Q2023 4Q2022 Zmiana rok do roku Wielkość dostaw Udział w rynku Wielkość dostaw Udział w rynku Apple 12,4 mln 33% 12,2 mln 31% +1% Samsung 10,8 mln 28% 12,3 mln 32% -12% Xiaomi 6,0 mln 16% 6,6 mln 17% -10% Motorola 2,0 mln 5% 1,2 mln 3% +73% Honor 1,1 mln 3% 0,5 mln 1% +116% Inni 5,5 mln 15% 6,1 mln 16% -8% RAZEM 37,8 mln 100% 38,9 mln 100% -3%



Samsung króluje w rankingu rocznym

W całym 2023 roku na europejski rynek trafiło 129,8 mln smartfonów, o 8% mniej niż w 2022 roku. W tym przypadku Samsung ponownie był lepszy od Apple'a, zachowując udział w rynku na poziomie 34%, ale jednocześnie odnotowując 11% spadek wielkości dostaw. Zajmujący drugie miejsce Amerykanie również zmniejszyli wielkość dostaw, ale o 4% w ujęciu rocznym. W TOP5 największy spadek rok do roku dotyczy marki Oppo (o 45%), a jedyny wzrost – Motoroli (o 34%).

Dostawca 2022 2021 Zmiana rok do roku Wielkość dostaw Udział w rynku Wielkość dostaw Udział w rynku Samsung 43,7 mln 34% 48,9 mln 35% -11% Apple 34,6 mln 27% 36,2 mln 26% -4% Xiaomi 22,2 mln 17% 24,7 mln 18% -10% Motorola 6,4 mln 5% 4,7 mln 3% +34% Oppo 3,7 mln 3% 6,7 mln 5% -45% Inni 19,2 mln 15% 19,6 mln 14% -2% RAZEM 129,8 mln 100% 140,8 mln 100% -8%



