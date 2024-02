iPhone SE 4 z ważną zmianą. Szykuje się hit

iPhone SE 4 wprowadzi znaczne usprawnienie względem poprzednich generacji. Chodzi o wyświetlacz.

Smartfony z rodziny iPhone SE to jedne z bardziej popularnych produktów w ofercie Apple. Trudno się zresztą dziwić, biorąc pod uwagę, że zapewniają dostęp do ekosystemu giganta, a kosztują ułamek ceny pozostałych urządzeń producenta. To jednak oznacza, że decydując się na jednego z "tanich" iPhone'ów, trzeba się liczyć z dotkliwymi nieraz konsekwencjami. Wygląda jednak na to, że jeden z nich niebawem odejdzie do przeszłości.

Jak sugeruje Ming-Chi Kuo, analityk specjalizujący się w działaniach giganta z Cupertino, nadchodzący iPhone SE 4 prawdopodobnie będzie wyposażony w panel OLED, co stanowiłoby olbrzymi krok naprzód względem wyświetlacza IPS znanego z obecnej generacji. Co więcej, doniesienia te znajdują potwierdzenie także w innych źródłach. Na łamach portalu The Elec pojawiła się informacja, jakoby Samsung, BOE i Tianma przedstawiły już Apple swoje wyceny wykonania tego typu panelu.

iPhone SE 4 dostanie wyświetlacz po starszym bracie

Co warto podkreślić, według redakcji The Elec wyświetlacz na pokładzie iPhone'a SE 4 nie będzie nową konstrukcją. Zamiast tego producent miałby wykorzystać podzespoły zaprojektowane na potrzeby iPhone'ów 13 i 14 (zależnie od tego, z którym dostawcą podjąłby współpracę). Pozwoliłoby to utrzymać koszt produkcji telefonu - a wraz z nim jego sklepową cenę - na stosunkowo rozsądnym poziomie.

Nam z kolei daje to nieco lepszy wgląd w to, czego możemy się spodziewać pod nadchodzącym iPhone'ie SE 4. Jeśli plotki się potwierdzą, dostaniemy urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej 6,1". Od pozostałych urządzeń w ofercie producenta będzie je odróżniał przede wszystkim jeden detal: obecność wielkiego notcha zamiast znanej z najnowszych modeli wyspy Dynamic Island. Podejrzewam, że jest to kompromis, z którym większość potencjalnych użytkowników telefonu będzie gotowa żyć.

Oczywiście warto pamiętać, że debiut iPhone'a SE 4 będzie miał miejsce najprędzej w 2025 roku, a sytuacja jest rozwojowa. Dość powiedzieć, że jeszcze niedawno przez sieć przewinęła się informacja, jakoby Apple miało całkowicie porzucić linię SE i zrezygnować z produkcji nowej generacji tańszego iPhone'a. Szczęśliwie wygląda na to, że tego typu doniesienia okazały się przedwczesne, co nie zmienia faktu, że gigant z Cupertino może jeszcze kilka razy po drodze zmienić swoje plany.

