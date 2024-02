Co trzeci użytkownik smartfonu ma iPhone'a. Samsung dał się pokonać

W 2023 roku na globalnym rynku smartfonów zaszła duża zmiana. Po przeszło dekadzie dominacji Samsunga, to Apple ze swoimi iPhone'ami wysunął się na pierwsze miejsce. Według danych przedstawionych przez serwis stocklytics.com, ponad 35% wszystkich użytkowników smartfonów ma produkt amerykańskiego giganta. To o ponad 5 p.% więcej niż w przypadku zajmującego drugie miejsce Samsunga.

Apple w górę, Samsung w dół

Dwóch największych na świecie producentów smartfonów, Apple i Samsung, od ponad dekady walczy o palmę pierwszeństwa na globalnym rynku smartfonów. Wszystko zaczęło się w 2013 roku, kiedy południowokoreański gigant technologiczny, niegdyś dostawca Apple'a, wypuścił w swojej ofercie produkt przypominający iPhone'a. Od tego czasu obie firmy rywalizują o tytuł największego na świecie dostawcy smartfonów, choć to Samsung co rok wygrywał. To się jednak zmieniło w ubiegłym roku, gdy nie tylko w czwartym kwartale na rynek trafiło więcej iPhone'ów niż Galaxy, ale dotyczyło to również całego roku.

Według badania konsumenckiego firmy Statista, przeprowadzonego wśród dziesiątek tysięcy użytkowników smartfonów z 20 krajów, 35,5% stwierdziło, że w 2023 roku korzystało głównie z iPhone'a. Był to znaczny wzrost w porównaniu wcześniejszych lat. W 2022 roku iPhone’a posiadało 31,2% wszystkich użytkowników smartfonów, natomiast w 2021 roku udział Apple’a wśród użytkowników wyniósł 26,9%.

Z drugiej strony, liczba użytkowników smartfonów firmy Samsung nieco się zmniejszyła, osiągając mniej niż 30% w 2023 roku i wykazując trzeci rok z rzędu spadku. Chińscy producenci Huawei i Xiaomi dotarli łącznie do zaledwie nieco ponad 13% respondentów, głównie z krajów rozwiniętych, w próbie obejmującej 20 krajów, w porównaniu z 16% rok wcześniej.

Tytuł największego światowego sprzedawcy smartfonów w 2023 roku pomógł firmie Apple pokonać Samsunga pod względem łącznej liczby dostaw smartfonów po raz pierwszy od rozpoczęcia ich korporacyjnej bitwy. Statystyki pokazują, że amerykański gigant sprzedał w ubiegłym roku 235 milionów smartfonów, o 8 milionów więcej niż Samsung. To spowodowało, że całkowita sprzedaż iPhone'ów w ostatniej dekadzie osiągnęła aż 2,3 miliarda sztuk. Statystyki pokazują również, że roczne dostawy iPhone'ów wzrosły w tym okresie o 53%, z 153,4 miliona w 2013 roku.

Samsung przez 10 lat co prawda dostarczył na globalny rynek o 800 milionów smartfonów więcej, jednak roczne dostawy Koreańczyków spadły w tym okresie o 28%. W 2013 roku koreański gigant sprzedał na całym świecie 316,4 miliona smartfonów Galaxy, a w 2023 roku było ich już tylko 227 milionów.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, stocklytics.com

Źródło tekstu: stocklytics.com