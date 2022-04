Rynek smartfonów skurczył się w 1Q2022. Kto sprzedał najwięcej?

Canalys podał pierwsze, szacunkowe dane na temat globalnego rynku smartfonów w pierwszym kwartale 2022 roku. Ten skurczył się o 11% z powodu niekorzystnych warunków gospodarczych oraz sezonowego spadku popytu.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku na światowe rynki trafiło o 11% mniej smartfonów niż w podobnym okresie wcześniej. Sytuacja, która to spowodowała, nie zaszkodziła jednak w równym stopniu wszystkim. Liderem rynku okazał się Samsung, co raczej nie powinno nikogo dziwić, który zwiększył swój udział w globalnym rynku z 22% w 1Q2021 do 24% w minionym kwartale. Wiceliderem okazała się firma Apple z udziałem na poziomie 18% (15% rok wcześniej), natomiast podium zamyka Xiaomi, odpowiadając za 13% światowych dostaw smartfonów (14% w 1Q2021). Firmy tuż za podium to Oppo (10%, razem z OnePlusem) oraz Vivo (8%).

Zobacz: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – najlepszy smartfon dla mnie (test)

Zobacz: Plus odsłania karty. Znamy szczegóły dostępności iPhone'a

Sprzedawca Udział w rynku w 1Q2021 Udział w rynku w 1Q2022 Samsung 22% 24% Apple 15% 18% Xiaomi 14% 13% Oppo 11% 10% Vivo 10% 8% Inni 28% 27%

Globalny rynek smartfonów został powstrzymany przez niespokojne środowisko biznesowe w pierwszym kwartale. Rynki odnotowały wzrost liczby przypadków COVID-19 z powodu wariantu Omicron, chociaż minimalne hospitalizacje i wysokie wskaźniki szczepień pomogły szybko znormalizować aktywność konsumentów. Sprzedawcy stoją w obliczu poważnej niepewności ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską, ciągłe blokady Chin i zagrożenie inflacją. Wszystko to przyczyniło się do tradycyjnie powolnego popytu sezonowego. Dostawcy muszą przygotować się do szybkiego reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia, koncentrując się na swoich długoterminowych planach strategicznych. Dobrą wiadomością jest to, że bolesne niedobory komponentów mogą poprawić się wcześniej niż oczekiwano, co z pewnością pomoże złagodzić presję kosztową.

– powiedziała Nicole Peng, wiceprezes Canalys ds. mobilności

Zobacz: Szybkość Internetu w Polsce na tle reszty świata – marzec 2022

Zobacz: Telefon do 1000 zł – TOP 5 na kwiecień 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Canalys