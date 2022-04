Szybkość Internetu w Polsce na tle reszty świata – marzec 2022

Polska w marcu spadła w rankingu Speedtest Global Index pomimo wzrostu szybkości zarówno Internetu stacjonarnego, jak i mobilnego. Ookla podała również, u którego z operatorów działających w Polsce można było liczyć na najszybsze łącze.

Internet mobilny

W marcu 2022 roku mediana (wartość środkowa) szybkość Internetu mobilnego na świecie wynosiła 29,96 Mb/s dla pobierania danych (+0,06 Mb/s miesiąc do miesiąca) oraz 8,79 Mb/s dla ich pobierania (+0,16 Mb/s). To wszystko przy pingu na poziomie 29 ms (bez zmian). Najszybszym pobieraniem danych mogli się cieszyć mieszkańcy takich państw, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (135,35 Mb/s), Norwegia (134,73 Mb/s) oraz Katar (120,69 Mb/s).

Polska w tym zestawieniu zajęła 49. miejsce (spadek o dwie pozycje od lutego) z pobieraniem danych na poziomie 40,14 Mb/s oraz ich wysyłaniem z prędkością 9,20 Mb/s. A kto w naszym kraju oferował najszybsze łącza mobilne? Biorąc pod uwagę cały pierwszy kwartał roku oraz Internet mobilny ogólnie, najszybciej można było pobrać dane z Internetu w T-Mobile (43,74 Mb/s), a najwolniej w Plusie (28,10 Mb/s).

Operator Pobieranie danych (mediana) PING (mediana) Wynik spójności* T-Mobile 43,74 Mb/s 26 ms 90,9% Orange 42,86 Mb/s 22 ms 87,1% Play 35,84 Mb/s 27 ms 78,6% Plus 28,10 Mb/s 31 ms 74,8%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 5 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 1 Mb/s.

Miasta w Polsce z najszybszym Internetem mobilnym to Łódź (47,86 Mb/s), Poznań (43,38 Mb/s) i Kraków (41,26 Mb/s).

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Ping (mediana) Łódź 47,86 Mb/s 11,62 Mb/s 22 ms Poznań 43,38 Mb/s 10,23 Mb/s 22 ms Kraków 41,99 Mb/s 9,84 Mb/s 28 ms Warszawa 41,26 Mb/s 10,76 Mb/s 22 ms Wrocław 40,70 Mb/s 9,92 Mb/s 24 ms



Przy okazji dowiadujemy się, przy użyciu którego smartfonu uzyskano najlepsze wyniki, a także jaki był "najszybszy" producent smartfonów oraz "najszybszy" modem. Mediany osiągniętych wyników znajdują się w kolejnych tabelach.

Producent Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Ping (mediana) Apple 48,47 Mb/s 9,05 Mb/s 27 ms Samsung 39,95 Mb/s 8,55 Mb/s 26 ms Xiaomi 31,60 Mb/s 7,83 Mb/s 27 ms Huawei 28,43 Mb/s 7,26 Mb/s 25 ms

Modem Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Ping (mediana) Samsung Exynos 2200 76,69 Mb/s 15,17 Mb/s 25 ms Qualcomm Snapdragon X60 5G 73,26 Mb/s 11,50 Mb/s 25 ms Qualcomm Snapdragon 870 5G 70,18 Mb/s 12,32 Mb/s 27 ms Qualcomm Snapdragon 888 5G 65,68 Mb/s 11,77 Mb/s 26 ms Qualcomm Snapdragon X55 5G 64,88 Mb/s 10,86 Mb/s 27 ms



Ranking serwisu Speedtest.net informuje również, kto w minionym kwartale oferował najszybsze 5G w Polsce. Odpowiedź na to pytanie nie powinna nikogo zaskoczyć: to Plus, który używa do tego najlepszego pasma (2600 MHz vs 2100 MHz u pozostałych), z szybkością pobierania danych (medianą) na poziomie 167,37 Mb/s. W innych sieciach mediana szybkości pobierania danych przez 5G wyniosła:

65,68 Mb/s w Orange,

63,12 Mb/s w T-Mobile,

59,25 Mb/s w Play.

Internet stacjonarny

Mediana szybkości Internetu stacjonarnego na świecie wyniosła w marcu 62,52 Mb/s dla pobierania danych (+1,44 Mb/s miesiąc do miesiąca) i 26,98 Mb/s dla ich wysyłania (+1,08 Mb/s). Ping miał wartość 10 ms i pozostał na stałym od kilku miesięcy poziomie. Państwa, w których pobieranie danych było najszybsze, to: Singapur (197,97 Mb/s), Chile (197,28 Mb/s) oraz Tajlandia (187,80 Mb/s).

Polska w tym rankingu zajęła 36. miejsce, spadając o jedno oczko w stosunku do lutego. Mediana szybkości pobierania danych w sieciach stacjonarnych wyniosła w naszym kraju w marcu 90,81 Mb/s, przy 30,46 Mb/s dla ich wysyłania i pingu o wartości 10 ms.

W pierwszym kwartale 2022 roku najszybciej można było pobierać dane z Internetu za pośrednictwem sieci UPC (195,74 Mb/s).

Operator Pobieranie danych (mediana) PING (mediana) Wynik spójności* UPC 195,74 Mb/s 11 ms 88,9% Vectra 145,64 Mb/s 18 ms 88,2% Inea 131,95 Mb/s 6 ms 86,6% Orange 61,02 Mb/s 9 ms 67,5% Netia 60,81 Mb/s 9 ms 68,1%

*) Procent wyników z pobieraniem danych z szybkością co najmniej 25 Mb/s i ich wysyłaniem z prędkością co najmniej 3 Mb/s.

Najszybsze łącza stacjonarne są w Warszawie, gdzie mediana dla pobierania danych wyniosła 134,74 Mb/s.

Miasto Pobieranie danych (mediana) Wysyłanie danych (mediana) Ping (mediana) Warszawa 134,74 Mb/s 37,51 Mb/s 25 ms Wrocław 125,08 Mb/s 46,11 Mb/s 25 ms Kraków 117,05 Mb/s 33,60 Mb/s 27 ms Łódź 94,11 Mb/s 31,09 Mb/s 26 ms Poznań 93,60 Mb/s 10,86 Mb/s 27 ms



