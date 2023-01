Tim Cook „zaciska pasa”. Szef Apple'a zarobi w tym roku znacznie mniej

CEO Apple'a Tim Cook zarobi w tym roku o około 40% mniej niż w 2022 roku. To efekt między innymi decyzji samego dyrektora generalnego amerykańskiego koncernu.

W 2022 roku odbyło się coroczne spotkanie doradcze firmy Apple, podczas którego akcjonariusze biorą między innymi udział w głosowaniu "Say on Pay", dotyczącym wynagrodzeń dla kadry kierowniczej amerykańskiego giganta. Tym razem 64% głosów było za utrzymaniem płac na poziomie z 2021 roku. To wciąż większość, jednak tego typu poparcie zmalało w ujęciu rocznym (94,9% w 2021 roku).

Wynik powyższego głosowania wziął pod uwagę komitet ds. wynagrodzeń, działający w firmie Apple, obniżając wynagrodzenie szefowi koncernu. Z resztą, sam Tim Cook wydał takie zalecenie, aby dostosować swoje wynagrodzenie w świetle otrzymanych opinii.

Ile zarabia Tim Cook?

Przejdźmy do konkretów. Zgodnie z podjętą decyzją, Tim Cook, czyli CEO Apple'a (Chief Executive Officer) zarobi w 2023 roku 49 milionów dolarów (około 212 mln zł). To ogromna kwota, jak na polskie realia, ale aż o 35 mln dolarów (ponad 151 mln zł) niższa niż docelowe wynagrodzenie szefa Apple'a w 2022 roku.

W skład rocznej pensji Tima Cooka w 2023 roku wejdą:

wynagrodzenie podstawowe w wysokości 3 mln dolarów (13 mln zł),

(13 mln zł), premia w wysokości 6 mln dolarów (26 mln zł),

(26 mln zł), nagroda kapitałowa w wysokości 40 mln dolarów (173 mln zł) – ten składnik zmniejszy się w tym roku (z 75 mln dolarów w 2022 roku).

Tim Cook zarobi w 2023 roku trochę więcej, ponieważ do kwoty podanej wyżej mogą dołączyć inne dodatki i premie. Jak informuje Bloomberg, szef Apple'a zarobił w 2022 roku 99,4 mln dolarów (430 mln zł), czyli o 15,4 mln dolarów więcej, niż wynosiła jego docelowa pensja za miniony rok.

Źródło zdjęć: John Gress Media Inc / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple, Bloomberg, engadget