Apple szykuje hit. Ten produkt zatrzęsie rynkiem

Apple szykuje nowe słuchawki w atrakcyjnej cenie. Ten produkt może podbić rynek.

Rynek słuchawek TWS to olbrzymi tort, którego znaczna część należy aktualnie do Apple. Gigantowi z Cupertino jednak ciągle mało i już niedługo wprowadzi do sprzedaży nowy produkt, którym ma zamiar zawalczyć o kieszenie potencjalnych klientów. Mowa o tańszych słuchawkach AirPods Lite, które, jak sugeruje analityk Ming-Chi Kuo, mają kosztować raptem 99 dolarów.

Nadal nie jest to może segment budżetowy, jednak AirPods Lite będą znacznie bardziej przystępne niż AirPods 2. Te ostatnie kosztują aktualnie 699 zł i są najtańszym modelem słuchawek w portfolio producenta. Wiele wskazuje więc na to, że w ofercie giganta z Cupertino szykuje się więc kolejny hit sprzedażowy.

Apple odświeża portfolio słuchawek

To jednak ta dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że wraz z debiutem AirPods Lite pojawić się mają także AirPods 3. Niestety te będą droższe od poprzedników. Ich cena wzrośnie ze 129 do 169 dolarów.

Wreszcie w odświeżonej linii AirPodsów pojawi się druga generacja flagowych AirPods Max. Niestety nie wiemy, ile będą kosztować.

Wszystkich tych nowości należy się spodziewać najwcześniej w drugiej połowie 2024 roku. W międzyczasie oferta słuchawek Apple pozostanie bez większych zmian, a zamiast tego firma skupiona jest na swoich nowych goglach AR, których premiera szykuje się jeszcze w tym roku.

