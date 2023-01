Apple opóźnia ważną premierę. MacBook Pro z procesorem M2 w tarapatach

Nowe MacBooki Pro z układami M2 trafią do sprzedaży znacznie później, niż zakładano. Apple po raz kolejny przesunęło premierę.

Komputery Apple z autorskimi procesorami M1 dosłownie wstrząsnęły branżą. Jednym z powodów była olbrzymia wręcz wydajność nowych układów w części zastosowań połączona z niskim zużyciem energii oraz wysoką kulturą pracy. Nie powinno dziwić, że wiele osób w zasadzie od chwili premiery procesorów w 2020 roku oczekiwało jego następcy, Apple M2, który powinien być jeszcze szybszy.

MacBooki Pro z procesorami M2 Pro i M2 Max zobaczymy dopiero latem

Ale o ile MacBook Air i 13-calowy MacBook Pro z podstawową wersją układu M2 trafiły do sklepów już jakiś czas temu, tak komputery z wysokowydajnymi wariantami M2 Pro i M2 Max rodzą się w wielkich bólach i urodzić się nie mogą. Jeśli wierzyć raportowi opublikowanemu na łamach serwisu DigiTimes, premiera nowych MacBooków Pro została po raz kolejny przesunięta.

Początkowo odświeżone wersje MacBooków Pro w wersji 14- i 16-calowej miały pojawić się jesienią 2022, jednak tak się nie stało. Ich debiut został przełożony na początek 2023. Choć nie padły w tym zakresie żadne oficjalne deklaracje, powszechnie spekulowano, że nowe laptopy zobaczymy w okolicach marca.

Niestety wygląda na to, że nawet tej daty nie uda się dotrzymać. Jeśli doniesienia DigiTimes się potwierdzą, debiut MacBooków Pro z układami M2 Pro i M2 Max prawdopodobnie nastąpi dopiero w czerwcu przy okazji WWDC. Wtedy też najprawdopodobniej zobaczymy pierwsze Maki z procesorem Apple M3.

Apple w tarapatach - duży spadek sprzedaży

Co ciekawe, według raportu DigiTimes opóźniona premiera nowych laptopów to nie jedyny problem, z którym boryka się gigant z Cupertino. Firma spodziewa się także znacznego spadku sprzedaży MacBooków w I kw. 2023. Gorsze prognozy względem IV kw. same w sobie nie są niczym niezwykłym, jednak zazwyczaj mówimy tu o wynikach niższych o ok. 10-20 procent. Tymczasem przewidywany spadek w I kw. 2023 ma sięgnąć nawet 50 procent.

Zobacz: MacBook z ekranem dotykowym. Jobs przewraca się w grobie

Zobacz: Nowe MacBooki Pro z układem M2 mają wadę, o której Apple milczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: thanmano / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac, DigiTimes