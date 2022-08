Android w odwrocie. Coraz więcej osób stawia na Apple

Apple chwali się wynikami za swój trzeci kwartał fiskalny 2022 roku. Tim Cook mówi, że wiele osób przesiadło się z Androida na iOSa. Zaprasza również pozostałych do bicia kolejnych rekordów wraz z nadgryzionym jabłkiem.

Wchodząc dzisiaj do jakiegokolwiek dużego sklepu z elektroniką zwykle mamy do wyboru mnogość urządzeń z systemem Android i ubogą alternatywę w postaci jedynie kilku najnowszych wersji iPhone'a. Nic zatem dziwnego, że to właśnie Android jest najbardziej popularnym mobilnym systemem operacyjnym na świecie. Jednak spora liczba jego użytkowników przenosi się na iOS.

Apple zyskuje na sile. Konsumenci coraz częściej wybierają iOS

Ostatnio Tim Cook zaprezentował sprawozdanie finansowe Apple za ich trzeci kwartał fiskalny 2022 roku. Już trzeci, bo dla Apple początkiem roku fiskalnego jest październik poprzedniego roku kalendarzowego. Okazało się, że zyski Apple ponownie rosną. W ostatnim kwartale zanotowali przychód na poziomie 83 miliardów dolarów, co jest wynikiem lepszym o 2% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Rekordowe wyniki z tego kwartału świadczą o ciągłych wysiłkach Apple na rzecz innowacji, rozwijania nowych możliwości i wzbogacania życia naszych klientów. Jak zawsze kierujemy się naszymi wartościami i wyrażamy je we wszystkim, co tworzymy, od nowych funkcji zaprojektowanych w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników po narzędzia zwiększające dostępność, co jest częścią naszego wieloletniego zaangażowania w tworzenie produktów dla wszystkich

- powiedział Tim Cook, prezes Apple.

Tim Cook w jednej ze swoich wypowiedzi zwrócił uwagę na to, że wielu dotychczasowych użytkowników Androida przesiadło się na system iOS. Pozostałych zaprosił do dołączenia grona posiadaczy iPhone'ów. Szef Apple ma sporo racji. W ciągu zaledwie czterech lat, liczba użytkowników smartfonów z Androidem spadła z 77,32% do 69,74%. Wielu z nich zdecydowało się właśnie na zmianę smartfona na iPhone'a.

Potwierdzają to globalne statystyki. Ostatnie zestawienie pokazało, że Apple zajmuje już 18% rynku. Wcześniej było to zaledwie 15%.

