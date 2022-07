Rachunek wyższy przez inflację? UKE przyjrzy się sprawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że przyjrzy się sprawie wprowadzania przez operatorów klauzul waloryzacyjnych do umów zawieranych z klientami. Taki proceder nie jest zabroniony, ale musi zostać przeprowadzony w odpowiedni sposób.

Podczas prezentacji wyników osiągniętych w pierwszym półroczu tego roku, prezes Orange Polska ujawnił, że od drugiego kwartału 2022 roku w umowach pomarańczowego operatora z klientami wprowadzane są tak zwane "klauzule inflacyjne". Są to zapisy, które umożliwiają operatorowi zmienić ceny usług w trakcie obowiązywania umowy. Ewentualna podwyżka mogłaby nastąpić w lutym 2023 roku, po ujawnieniu przez GUS średniego poziomu inflacji za 2022 rok, jeśli ten wskaźnik byłby wyższy od 3,5%.

W przypadku uruchomienia klauzuli inflacyjnej i podwyższenia cen klienci zostaną poinformowani o tym z 30-dniowym wyprzedzeniem. Daje im to też prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy.

– powiedział Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange

Zobacz: Orange chce zwiększać ceny usług w trakcie trwania umowy

Zobacz: Orange wyłącza usługę Przelew SMS

Z dostępnych informacji wynika, że nie tylko Orange myśli o wprowadzeniu klauzul waloryzacyjnych do umów podpisanych z klientami. Takie coś wprowadził również T-Mobile Polska. W ten sposób operatorzy chcą sobie zrekompensować wysoką inflację oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności.

W przypadku telekomów, na przeszkodzie wprowadzania podwyżek do już zawartych umów stoją urzędy regulacyjne, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ten drugi poinformował na Twitterze, że zamierza przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzania klauzul waloryzacyjnych do umów podpisanych przez operatorów telekomunikacyjnych z klientami.

Co do zasady, możliwe jest stosowanie klauzul waloryzacyjnych, jednak muszą one być jasne, dokładne i umożliwiać konsumentowi rozeznanie się w tym, jak będzie się zmieniać cena już w momencie zawierania umowy. Ponadto, wskaźnik waloryzacji musi być obiektywny.

W trwających umowach nie można wprowadzić klauzul waloryzacyjnych, chyba że umowa przewiduje taką możliwość. Jeżeli nie przewiduje, to taka zmiana umowy (ceny) skutkuje możliwością jej rozwiązania bez zapłaty kar umownych.