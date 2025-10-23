Wiadomości

Prawo do codziennej pracy zdalnej. Sąd zadecydował

Dla większości z nas praca zdalna wiąże się z nieprzyjemnymi wspomnieniami z czasów, gdy cały świat został zamknięty w domach. Są jednak i tacy, dla których to jedyny wariant, jaki mogą zaakceptować. Jak się okazuje, sądy mogą sprzyjać tej opcji.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:24
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Prawo do codziennej pracy zdalnej. Sąd zadecydował

Przełomowy wyrok australijskiego sądu w sprawie pracy zdalnej

Komisja ds. Sprawiedliwego Traktowania Pracowników w Australii wydała precedensowe orzeczenie, które może zmienić podejście pracodawców do organizacji pracy zdalnej. Sprawa dotyczyła konfliktu między bankiem Westpac a jego długoletnią pracownicą, która domagała się prawa do kontynuowania codziennej pracy z domu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pracownica banku Westpac, zatrudniona w sektorze kredytów hipotecznych z 23-letnim stażem pracy, początkowo otrzymała zgodę na całkowicie zdalny tryb wykonywania obowiązków. Jednak na początku 2025 roku bank podjął decyzję o wycofaniu tego przywileju, nakazując powrót do biura.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Butelka CANPOL BABIES 56/623 GRE 270 ml Zielony
Butelka CANPOL BABIES 56/623 GRE 270 ml Zielony
0 zł
17.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 17.99 zł
Etui portfel UNIQ Flixa MagSafe Szary
Etui portfel UNIQ Flixa MagSafe Szary
0 zł
96.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 96.99 zł
Zasilacz BE QUIET! Power Zone 2 1000W 80 Plus Platinum
Zasilacz BE QUIET! Power Zone 2 1000W 80 Plus Platinum
-25.83 zł
769 zł - najniższa cena
Kup teraz 743.17 zł
Advertisement

Kobieta, pracująca w niepełnym wymiarze godzin i mieszkająca poza Sydney, wniosła sprawę do sądu, argumentując, że codzienny dojazd do siedziby banku zajmowałby jej prawie dwie godziny w każdą stronę.

Orzeczenie na korzyść pracownika

Komisja uznała stanowisko powódki, stwierdzając, że bank Westpac nie przedstawił wystarczająco przekonujących ani uzasadnionych argumentów, aby odrzucić wniosek o kontynuowanie pracy zdalnej. To orzeczenie może stać się ważnym precedensem dla innych pracowników domagających się elastycznych form zatrudnienia.

Rzecznik banku Westpac poinformował, że instytucja analizuje treść wyroku oraz jego implikacje. Bank tłumaczył swoją politykę powrotu do biur potrzebą wzmocnienia współpracy między zespołami, zachowując jednocześnie pewną elastyczność.

Według agencji Reuters, cały australijski sektor finansowy obecnie dąży do przywrócenia pracowników do fizycznych biur, jednak proces ten napotyka na opór i postępuje powoli, szczególnie w bankowości detalicznej, gdzie hybrydowy model pracy stał się standardem.

Polska w ostatnim czasie żyła nakazem powrotu do biur wystosowanym przez Allegro i dość kontrowersyjną wypowiedzią na temat pracowników, którzy się do tego nie chcą zastosować.

Image
telepolis
praca zdalna praca w domu home office prawo do pracy z domu
Zródła zdjęć: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock
Źródła tekstu: PAP, Dziennik, oprac. wł