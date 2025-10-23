Prawo do codziennej pracy zdalnej. Sąd zadecydował

Przełomowy wyrok australijskiego sądu w sprawie pracy zdalnej

Komisja ds. Sprawiedliwego Traktowania Pracowników w Australii wydała precedensowe orzeczenie, które może zmienić podejście pracodawców do organizacji pracy zdalnej. Sprawa dotyczyła konfliktu między bankiem Westpac a jego długoletnią pracownicą, która domagała się prawa do kontynuowania codziennej pracy z domu.

Pracownica banku Westpac, zatrudniona w sektorze kredytów hipotecznych z 23-letnim stażem pracy, początkowo otrzymała zgodę na całkowicie zdalny tryb wykonywania obowiązków. Jednak na początku 2025 roku bank podjął decyzję o wycofaniu tego przywileju, nakazując powrót do biura.

Kobieta, pracująca w niepełnym wymiarze godzin i mieszkająca poza Sydney, wniosła sprawę do sądu, argumentując, że codzienny dojazd do siedziby banku zajmowałby jej prawie dwie godziny w każdą stronę.

Orzeczenie na korzyść pracownika

Komisja uznała stanowisko powódki, stwierdzając, że bank Westpac nie przedstawił wystarczająco przekonujących ani uzasadnionych argumentów, aby odrzucić wniosek o kontynuowanie pracy zdalnej. To orzeczenie może stać się ważnym precedensem dla innych pracowników domagających się elastycznych form zatrudnienia.

Rzecznik banku Westpac poinformował, że instytucja analizuje treść wyroku oraz jego implikacje. Bank tłumaczył swoją politykę powrotu do biur potrzebą wzmocnienia współpracy między zespołami, zachowując jednocześnie pewną elastyczność.

Według agencji Reuters, cały australijski sektor finansowy obecnie dąży do przywrócenia pracowników do fizycznych biur, jednak proces ten napotyka na opór i postępuje powoli, szczególnie w bankowości detalicznej, gdzie hybrydowy model pracy stał się standardem.