Maszt 5G runął w Poznaniu. Nagranie obiegło sieć

Podczas prac przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w Poznaniu doszło do przewrócenia się konstrukcji masztu w trakcie jego podnoszenia dźwigiem. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Prace na miejscu prowadzone były przez firmy realizujące inwestycję, a sam etap podnoszenia konstrukcji był wykonywany przez zewnętrzną firmę dźwigową.

Teren budowy był zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Na miejsce zdarzenia wezwano odpowiednie służby. Współpracujemy z Policją oraz Nadzorem Budowlanym w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych prace zostały wstrzymane.