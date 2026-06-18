Maszt 5G runął w Poznaniu. Nagranie obiegło sieć
W Poznaniu doszło do czegoś, co można określić mianem katastrofy budowlanej. Chodzi tu o zawalenie się masztu 5G podczas jego stawiania.
Pękły pasy i wszystko poleciało. Taką informację serwisowi ePoznań przekazał operator żurawia samojezdnego. Otóż na ulicy Malwowej podczas stawiania masztu, na którym znajdowała się stacja bazowa 5G sieci Play, doszło do zawalenia się całej konstrukcji na skutek zerwania pasów żurawia, co możecie zobaczyć na poniższym nagraniu.
Zawalony masz w Poznaniu
Cała sytuacja wygląda na nieszczęśliwy wypadek. Jednak wątpliwości może budzić stan techniczny elementów mocujących żurawia. Pewne jest więc to, że firmy związane z tym incydentem podejmą stosowne kroki w celu ustalenia przyczyny.
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że obok masztu znajdowało się wiele zabudowań, przy których widać było kręcących się ludzi. Mimo to konstrukcja przewróciła się tak, że nikt przy tym nie ucierpiał.
W odpowiedzi na pytanie redakcji Telepolis.pl biuro prasowe Play udzieliło następującej odpowiedzi:
Podczas prac przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej w Poznaniu doszło do przewrócenia się konstrukcji masztu w trakcie jego podnoszenia dźwigiem. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Prace na miejscu prowadzone były przez firmy realizujące inwestycję, a sam etap podnoszenia konstrukcji był wykonywany przez zewnętrzną firmę dźwigową.
Teren budowy był zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Na miejsce zdarzenia wezwano odpowiednie służby. Współpracujemy z Policją oraz Nadzorem Budowlanym w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych prace zostały wstrzymane.