Szybki światłowód w kolejnych miastach. PŚO ujawnia listę

Nowe inwestycje w 67 miejscowościach

W marcu 2026 roku sieć optyczna PŚO dotarła do ponad 11 tysięcy nowych gospodarstw domowych. Prace objęły 67 miejscowości w całej Polsce. Największą aktywność odnotowano w dużych aglomeracjach. W Warszawie przybyło 1161 nowych adresów. We Wrocławiu było to 829 punktów, a w Łodzi 740.

Dalsza część tekstu pod wideo

Operator skupił się też na poprawie istniejącej sieci. Ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych objęła modernizacja ze standardu HFC do FTTH. Dodatkowo firma zrealizowała mniejsze projekty w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Objęły one blisko 160 domów w dwóch miejscowościach.

Hurtowy dostęp dla wielu dostawców

Łącznie w marcu zasięg sieci światłowodowej zwiększył się o blisko 52 tysiące gospodarstw domowych. Obecnie w zasięgu całej grupy znajduje się ponad 4,5 miliona adresów. Z tej puli blisko 1,7 miliona korzysta już bezpośrednio z kabli optycznych. Firma chce docelowo dotrzeć do 6 milionów punktów w całym kraju.

Polski Światłowód Otwarty działa jako operator wyłącznie hurtowy. Oznacza to, że nie sprzedaje usług bezpośrednio klientom końcowym. Z jego infrastruktury korzystają inni dostawcy na równych zasadach. Na liście partnerów są tacy giganci, jak Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange czy Vectra. Dzięki otwartym zasadom dostęp do szybkiego łącza mogą oferować też mniejsi, lokalni operatorzy.

Internet z prędkością do 8 Gb/s

Infrastruktura budowana jest w standardzie XGS-PON. To jedna z najnowocześniejszych technologii przesyłu danych po światłowodzie. Pozwala ona operatorom detalicznym na oferowanie łącz o prędkości do 8 Gb/s. Jest to istotne przy rosnącym zapotrzebowaniu na stabilny Internet domowy do pracy i rozrywki.

Firma opublikowała pełną listę miejscowości, w których w marcu pojawiły się nowe łącza. Nowa sieć została wybudowana w następujących lokalizacjach:

Banino, Bąkowo, Biała Podlaska, Byczyna, Bydgoszcz, Bytom Odrzański, Chorzów, Dybawka, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Jarosty, Katowice, Koszalin, Koźmin Wielkopolski, Kraków, Krzywe Koło, Legnica, Leszno, Lublin, Łódź, Mirsk, Mosina, Nowogrodziec, Nowy Sącz, Nysa, Olesno, Oleśnica, Opole, Opole Lubelskie, Piaseczno, Piotrków Trybunalski, Płock, Pogórze, Poznań, Pruszków, Przemków, Puławy, Radom, Ruda Śląska, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Słupca, Steblewo, Sucha Beskidzka, Suwałki, Szczecin, Świecie, Świętochłowice, Tarnawce, Tomaszów Mazowiecki, Trzcianka, Trzebnica, Tuchola, Twardogóra, Warszawa, Wądroże Wielkie, Wrocław, Wrzelowiec, Września, Wschowa, Zagórów, Zamość, Ząbki, Zielona Góra, Ziębice oraz Złoty Stok.