Polski światłowód z rosnącym zasięgiem. Zmiany objęły 81 miejscowości
Polski Światłowód Otwarty pochwalił się efektami swoich prac w październiku 2025 r. W minionym miesiącu hurtowy operator rozszerzył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 52 tys. gospodarstw domowych.
W październiku w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 16 tys. nowych gospodarstw domowych z 81 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych we Wrocławiu (1332), w Warszawie (1265) i Gdańsku (1074).
Jak co miesiąc, operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 33 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie w ostatnich miesiącach do sieci optycznej PŚO zostało przyłączonych ponad 3 tys. gospodarstw domowych z 17 miejscowości w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 52 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 mln to sieć światłowodowa.
Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:
- Banino
- Barniewice
- Bąkowo
- Białystok
- Bielkowo
- Bielkówko
- Borkowo
- Brzeg Dolny
- Bydgoszcz
- Chełm
- Chorzów
- Chwaszczyno
- Czaple
- Drezdenko
- Dzierżoniów
- Garwolin
- Gdańsk
- Gdynia
- Giżycko
- Gliwice
- Gniezno
- Gostyń
- Grodzisk Wielkopolski
- Grudziądz
- Hnatkowice
- Jankowo Gdańskie
- Kalisz
- Katowice
- Kiełczów
- Kolbudy
- Konin
- Kowale
- Koźmin Wielkopolski
- Kraków
- Krężoły
- Legnica
- Leźno
- Lniska
- Lublewo Gdańskie
- Lublin
- Łódź
- Łuków
- Marki
- Międzyzdroje
- Mikołów
- Namysłów
- Nowe Skalmierzyce
- Nysa
- Oborniki Śląskie
- Oleśnica
- Olsztyn
- Otomin
- Parczew
- Piaseczno
- Piotrków Trybunalski
- Pogórze
- Polkowice
- Poznań
- Pruszków
- Przyjaźń
- Puławy
- Pułtusk
- Radom
- Rajkowo
- Rawicz
- Ruda Śląska
- Rumia
- Skrzeszewo
- Sosnowiec
- Stargard
- Starogard Gdański
- Sulechów
- Suwałki
- Szczecin
- Szówsko
- Świętochłowice
- Tarnowskie Góry
- Tomaszów Mazowiecki
- Trójczyce
- Trzcianka
- Tychy
- Wacławice
- Wałbrzych
- Warszawa
- Wiązownica
- Włodawa
- Wrocław
- Zagórz
- Żory
- Żukowo
Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi. W zasięgu grupy PŚO znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych z całej Polski. Docelowo spółka planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju.