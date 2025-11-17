Polski światłowód z rosnącym zasięgiem. Zmiany objęły 81 miejscowości

W październiku w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 16 tys. nowych gospodarstw domowych z 81 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych we Wrocławiu (1332), w Warszawie (1265) i Gdańsku (1074).

Jak co miesiąc, operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 33 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie w ostatnich miesiącach do sieci optycznej PŚO zostało przyłączonych ponad 3 tys. gospodarstw domowych z 17 miejscowości w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 52 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 mln to sieć światłowodowa.