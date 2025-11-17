Wiadomości

Polski światłowód z rosnącym zasięgiem. Zmiany objęły 81 miejscowości

Polski Światłowód Otwarty pochwalił się efektami swoich prac w październiku 2025 r. W minionym miesiącu hurtowy operator rozszerzył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 52 tys. gospodarstw domowych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:04
W październiku w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 16 tys. nowych gospodarstw domowych z 81 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych we Wrocławiu (1332), w Warszawie (1265) i Gdańsku (1074). 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak co miesiąc, operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH w blisko 33 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie w ostatnich miesiącach do sieci optycznej PŚO zostało przyłączonych ponad 3 tys. gospodarstw domowych z 17 miejscowości w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 52 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 mln to sieć światłowodowa.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

  • Banino
  • Barniewice
  • Bąkowo
  • Białystok
  • Bielkowo
  • Bielkówko
  • Borkowo
  • Brzeg Dolny
  • Bydgoszcz
  • Chełm
  • Chorzów
  • Chwaszczyno
  • Czaple
  • Drezdenko
  • Dzierżoniów
  • Garwolin
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Giżycko
  • Gliwice
  • Gniezno
  • Gostyń
  • Grodzisk Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hnatkowice
  • Jankowo Gdańskie
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kiełczów
  • Kolbudy
  • Konin
  • Kowale
  • Koźmin Wielkopolski
  • Kraków
  • Krężoły
  • Legnica
  • Leźno
  • Lniska
  • Lublewo Gdańskie
  • Lublin
  • Łódź
  • Łuków
  • Marki
  • Międzyzdroje
  • Mikołów
  • Namysłów
  • Nowe Skalmierzyce
  • Nysa
  • Oborniki Śląskie
  • Oleśnica
  • Olsztyn
  • Otomin
  • Parczew
  • Piaseczno
  • Piotrków Trybunalski
  • Pogórze
  • Polkowice
  • Poznań
  • Pruszków
  • Przyjaźń
  • Puławy
  • Pułtusk
  • Radom
  • Rajkowo
  • Rawicz
  • Ruda Śląska
  • Rumia
  • Skrzeszewo
  • Sosnowiec
  • Stargard
  • Starogard Gdański
  • Sulechów
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Szówsko
  • Świętochłowice
  • Tarnowskie Góry
  • Tomaszów Mazowiecki
  • Trójczyce
  • Trzcianka
  • Tychy
  • Wacławice
  • Wałbrzych
  • Warszawa
  • Wiązownica
  • Włodawa
  • Wrocław
  • Zagórz
  • Żory
  • Żukowo

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi. W zasięgu grupy PŚO znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych z całej Polski. Docelowo spółka planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju. 

telepolis
światłowod Polski Światłowód Otwarty Zasięg światłowodu
Zródła zdjęć: Carsten Medom Madsen / Shutterstock
Źródła tekstu: Polski Światłowód Otwarty