Ważny wyrok NSA. Policja nie może przechowywać Twoich danych

Serwis niebezpiecznik.pl opisał bardzo ciekawy przypadek dotyczący danych osobowych. Skupia się on na mężczyźnie (JK), który w 2020 roku chciał dołączyć do służb mundurowych, ale na przeszkodzie stanęła mu przeszłość. Wszystko z powodu wpisu w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), gdzie dwa lata wcześniej był podejrzany o wypadek komunikacyjny, jednak sprawę ostatecznie umorzono.

Pozytywny wynik sprawy dla JK, który rodzi pewne pytania

JK od tamtej pory nie złamał prawa, więc zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o usunięcie danych z KSIP i... otrzymał odmowę. Nie zgadzając się z tą decyzją zaskarżył ją do UODO. Jak łatwo się domyślić spór o prawo do ochrony danych osobowych nie był krótki, ale za to ciekawy.

Kto ma rację? Zdaniem Urząd Ochrony Danych Osobowych "ustalenie celu w jakim dane są przetwarzane kształtuje okres, od którego nie powinny być przetwarzane". Innymi słowy, umorzenie postępowania JK nastąpiło w listopadzie 2019 roku, dalsze przetwarzanie danych było zbędne, a więc Prezes UODO nakazał ich usunięcie.

Koniec sprawy? Oj nie. Komendant Główny Policji stanął okoniem i stwierdził, że tylko on lub upoważnione przez niego organy mają prawo weryfikować dane w KSIP pod kątem przydatności do realizacji zadań Policji i wykracza to poza kompetencje UODO. Następnie zaskarżył on decyzję do Sądu Wojewódzkiego, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na szczęście prawo stanęło po stronie obywatela. W wyroku z 17 października 2025 roku NSA sprowadza Komendanta Głównego Policji do pionu, przyznając rację Urzędowi Ochrony Danych Osobowych:

Rację ma Prezes UODO, że przepisy ustawy o Policji są na tyle ogólne, że biorąc tylko je pod uwagę możliwym byłoby zakwalifikowanie wszystkich zebranych przez Policję danych osobowych [...] jako niezbędnych dla realizacji jej zadań, co umożliwia bezterminowe przechowywanie danych pomimo osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane.