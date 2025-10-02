Wiadomości

Plus z nową siecią 5G. Powstała w Krakowie

Firma GlobalLogic, we współpracy z siecią Plus, uruchomiła w swoich obiektach w Krakowie niezależną sieć kampusową Ericsson Private 5G. Rozwiązanie powstało z myślą o nowych zastosowaniach w Przemyśle 4.0.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:42
0
Nowa, prywatna sieć 5G uruchomiona na infrastrukturze Plusa ma wspierać analizy wykorzystujące sztuczną inteligencję, analitykę wideo oraz inteligentne zarządzanie środkami trwałymi. Projekt został zrealizowany w ramach współpracy pomiędzy operatorem sieci Plus i firmą GlobalLogic przy udziale Ericssona, który dostarczył rozwiązanie Ericsson Private 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

GlobalLogic opracowuje rozwiązania m.in. dla sektora telekomunikacyjnego, w tym systemy wykorzystujące AI do analizy ruchu sieciowego i wykrywania anomalii, telemetrykę w czasie rzeczywistym oraz analizę obrazu wideo – m.in. z wykorzystaniem dronów w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Wśród przyszłościowych projektów znajdują się m.in. zdalnie sterowane pojazdy demonstracyjne oraz inteligentne systemy zarządzania majątkiem trwałym, umożliwiające predykcyjne utrzymanie sieci i zbieranie danych w czasie rzeczywistym.

Pierwsze wdrożenie niezależnej prywatnej sieci kampusowej 5G, we współpracy z firmami GlobalLogic i Ericsson stanowi ważny etap w rozwoju naszej oferty dla klientów biznesowych. To konkretna realizacja naszej zapowiedzi, złożonej wspólnie z firmą Ericsson na początku roku, dotyczącej budowy niezależnych, prywatnych sieci 5G w Polsce oraz kolejny krok w kierunku cyfryzacji i wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0

– mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes sieci Plus. 

Jak podkreśla Plus, zastosowane rozwiązanie Ericsson Private 5G bazuje na jednym serwerze dwurdzeniowym i zapewnia bezpieczną oraz wydajną łączność. Umożliwia szybkie wdrożenie lokalnych systemów ochrony danych oraz obsługę wymagających zadań przemysłowych, które wymagają minimalnych opóźnień, wysokiej niezawodności i zaawansowanej kontroli nad danymi.

Image
telepolis
5g Ericsson prywatna sieć 5G przemysł 4.0 GlobalLogic Ericsson Private 5G
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Plus