Play ma już prawie 13 tysięcy stacji bazowych. Rekordowy październik
Play pochwalił się efektem październikowych prac nad rozbudową zasięgu. Fioletowy operator jest już bliski osiągnięcie pułapu 13 tysięcy
W październiku 2025 roku Play uruchomił aż 80 nowych stacji bazowych telefonii mobilnej. To najlepszy wynik w tym roku, choć we wrześniu Play również nie próżnował – wtedy jego sieć zwiększyła się o 69 obiektów. W sumie w ciągu minionych dziesięciu miesięcy fioletowy operator powiększył sieć o 543 obiekty i obecnie w Play działa 12 969 stacji bazowych. Patrząc na miesięczne statystyki z całego roku, jest więcej niż pewne, że już w listopadzie Play osiągnie pułap 13 tysięcy stacji.
Choć październik był rekordowy, z informacji podanych przez Play wynika, że nowe obiekty stanęły w większości w dużych miastach.
Tradycyjnie dogęściliśmy siatkę stacji bazowych w największych miastach Polski, czyli tam, gdzie najwięcej użytkowników korzysta z usług mobilnych. Nowe stacje powstały m.in. na warszawskim Mokotowie oraz na Woli, ale też w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy Rzeszowie
Operator dodał też kilka obiektów w północnej części kraju, gdzie jeszcze niedawno przebywało sporo turystów. Wśród tych miejsc znalazły się m.in. położone na Pomorzu Puck czy Wejherowo. Turyści będą więc mogli skorzystać z nich w przyszłym sezonie wakacyjnym. Z kolei planujących zimowy wypoczynek być może ucieszy nowa stacja w Bukowinie Tatrzańskiej.