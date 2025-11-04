Wiadomości

Play ma już prawie 13 tysięcy stacji bazowych. Rekordowy październik

Play pochwalił się efektem październikowych prac nad rozbudową zasięgu. Fioletowy operator jest już bliski osiągnięcie pułapu 13 tysięcy 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:19
1
W październiku 2025 roku Play uruchomił aż 80 nowych stacji bazowych telefonii mobilnej. To najlepszy wynik w tym roku, choć we wrześniu Play również nie próżnował – wtedy jego sieć zwiększyła się o 69 obiektów. W sumie w ciągu minionych dziesięciu miesięcy fioletowy operator powiększył sieć o 543 obiekty i obecnie w Play działa 12 969 stacji bazowych. Patrząc na miesięczne statystyki z całego roku, jest więcej niż pewne, że już w listopadzie Play osiągnie pułap 13 tysięcy stacji.

Choć październik był rekordowy, z informacji podanych przez Play wynika, że nowe obiekty stanęły w większości w dużych miastach.

Tradycyjnie dogęściliśmy siatkę stacji bazowych w największych miastach Polski, czyli tam, gdzie najwięcej użytkowników korzysta z usług mobilnych. Nowe stacje powstały m.in. na warszawskim Mokotowie oraz na Woli, ale też w Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy Rzeszowie

– podaje Play.
Operator dodał też kilka obiektów w północnej części kraju, gdzie jeszcze niedawno przebywało sporo turystów. Wśród tych miejsc znalazły się m.in. położone na Pomorzu Puck czy Wejherowo. Turyści będą więc mogli skorzystać z nich w przyszłym sezonie wakacyjnym. Z kolei planujących zimowy wypoczynek być może ucieszy nowa stacja w Bukowinie Tatrzańskiej.

