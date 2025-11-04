Play ma już prawie 13 tysięcy stacji bazowych. Rekordowy październik

W październiku 2025 roku Play uruchomił aż 80 nowych stacji bazowych telefonii mobilnej. To najlepszy wynik w tym roku, choć we wrześniu Play również nie próżnował – wtedy jego sieć zwiększyła się o 69 obiektów. W sumie w ciągu minionych dziesięciu miesięcy fioletowy operator powiększył sieć o 543 obiekty i obecnie w Play działa 12 969 stacji bazowych. Patrząc na miesięczne statystyki z całego roku, jest więcej niż pewne, że już w listopadzie Play osiągnie pułap 13 tysięcy stacji.