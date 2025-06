Zamówiłeś coś w Play? Zobacz, co się dzieje potem

23 sekundy, tysiące paczek

W Play co 23 sekundy ktoś składa zamówienie – przez cały rok. Przez magazyn przechodzą dziennie tysiące paczek, a w czasie świąt czy wielkich promocji ich liczba rośnie nawet dwukrotnie. To ogromny ruch, ale system działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Aż 94% zamówień trafia do klientów tego samego lub następnego dnia. Rocznie to nawet 2 miliony przesyłek.