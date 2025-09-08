Play: Mniejsze wydatki na reklamę. Ale czy większe na reklamacje?

Play wypadł z kin i gdzie się dało ciął koszty

Według analizy Wirtualnemedia, wydatki na reklamę zewnętrzną zmalały o blisko 74%, w radiu wypadło ponad 22% spotów, a o prawie 9% spaść miały wydatki w telewizji. Sprawy nie komentuje sam Play, przekazując, że nie dzieli się informacjami na temat bieżących strategii marketingowych.

Celebryci nie znikną, to raczej chwilowa zadyszka

Wo odpowiedzi na pytania Wirtualnemedia, Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play nie daje jednak nadziei na koniec celebrytozy.

Jeśli chodzi o platformę komunikacyjną z celebrytami – stosujemy ją z sukcesem od lat, bo działa i wyróżnia się na rynku - przekazała Wirtualnemedia Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play

Nie da się ukryć, że budowana przez lata rozpoznawalność marki Play jest już na tyle wysoka, że fioletowa sieć może nie musieć aż tak agresywnie walczyć o nowych klientów, jak przed laty.

To co, idziemy mocniej w utrzymanie klienta?

Do tego dochodzą wymuszane przez operatorów aplikacje mobilne i warunkujące rabaty zgody marketingowe — Play może za bezcen dotrzeć tym sposobem do obecnych klientów. Specjaliści są jednak zgodni, że z masowej komunikacji Play nie może zupełnie zniknąć i nawet najsilniejsze globalne marki nadal łożą krocie na reklamę.

Ceną jest tutaj emocjonalna więź z klientem, o którą coraz trudniej w dobie braku refundowania telefonów i jawnej komunikacji, że sprzęt od operatora to w najlepszym wypadku raty zero procent, a nie jakaś łaska.