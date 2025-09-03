Play i Ericsson testują w Białymstoku sieci 5G Standalone

Obecnie niemal połowa sieci Play, czyli prawie 6 tys. obiektów, zbudowana jest na bazie infrastruktury Ericsson, a dzięki zawarciu porozumienia ta współpraca będzie się zacieśniać. Play zapowiada, że dzięki rozwiązaniom Ericssona infrastruktura fioletowej sieci będzie jeszcze bardziej energooszczędna, spełniając najwyższe standardy łączności. Operator przekonuje, że porozumienie nie tylko przyczyni się do zwiększenia zasięgu i przepustowości sieci, ale też pozwoli sprostać wyzwaniom dotyczącym cyberbezpieczeństwa, odporności systemów i zrównoważonego rozwoju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Te deklaracje wpisują się w politykę odchodzenia od infrastruktury sieciowej, dostarczanej przez chińskich producentów. Play przez długi czas bazował głównie na rozwiązaniach Huawei, który oskarżany jest o zbyt głębokie powiązania z rządem Chin, co budzi obawy o możliwości nieuprawnionego dostępu do sieci. Ericsson, jako dostawca z Europy, jest uważany za w pełni bezpiecznego.

Play ujawnił też, że razem z Ericssonem rozpoczął i będzie kontynuować testy sieci 5G Standalone (SA) – odbywają się one w Białymstoku. 5G SA to rozwiązanie przeznaczone dla samorządów i przedsiębiorstw, które chcą rozwijać koncepcje smart city czy prywatne sieci kampusowe. Jako rozwiązanie niezależne od obecnych sieci 4G, w nadchodzącej przyszłości 5G Standalone będzie kluczowym rozwiązaniem określającym rozwój sieci 5G i pozwoli na osiągnięcie jej pełnych możliwości.

Jak wynika z zapowiedzi, firmy będą kontynuować wspólne działania w centrach badawczo-rozwojowych Ericsson w Łodzi i Krakowie dotyczące efektywności w zakresie wykorzystania częstotliwości oraz rozwiązań energooszczędnych.

Doświadczenia Ericsson pokazują, że 5G może być katalizatorem redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu łączności do zwiększenia produktywności i wydajności operacyjnej w różnych branżach i usługach publicznych – podaje Play w komunikacie.