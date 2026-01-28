Poważna awaria w Play. Tym razem zgłoszenia dotyczą sieci komórkowej
Ma właśnie miejsce awaria sieci Play. Większość zgłoszeń dotyczy działania sieci komórkowej, chociaż znaczna część odnosi się do internetu stacjonarnego.
Dziś po godzinie 12:00, zaczęły pojawiać się lawinowo zgłoszenia dotyczące problemów z działaniem sieci Play. W momencie pisania tego tekstu szczytem zgłoszeń było 492 na pojedynczą sesję Downdetectora. Co ciekawe, nie dotyczą one jedynie jednego typu usług. I tak aż 70% zgłoszeń dotyczy usług mobilnych operatora, natomiast 30% internetu stacjonarnego.
Awaria Play
Nie wiadomo, czy problemy te są ze sobą w jakimkolwiek stopniu powiązane, czy też wynika to ze zbiegu okoliczności. Nie jest także znana dokładna skala zjawiska, nie przyjęło ono jednak raczej problemów ogólnokrajowych. Wysłaliśmy zapytanie w tej kwestii do biura prasowego sieci.
Aktualizacja:
Przedstawicielka sieci Play odpowiedziała na zapytanie Redakcji Telepolis.pl:
Potwierdzamy, że w województwie podkarpackim i małopolskim mogą występować problemy z dostępnością usług mobilnych. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem zasięgu. Przepraszamy wszystkich klientów, których dotknęły te niedogodności.