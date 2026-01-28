Wiadomości

Poważna awaria w Play. Tym razem zgłoszenia dotyczą sieci komórkowej

Ma właśnie miejsce awaria sieci Play. Większość zgłoszeń dotyczy działania sieci komórkowej, chociaż znaczna część odnosi się do internetu stacjonarnego.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:46
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Poważna awaria w Play. Tym razem zgłoszenia dotyczą sieci komórkowej

Dziś po godzinie 12:00, zaczęły pojawiać się lawinowo zgłoszenia dotyczące problemów z działaniem sieci Play. W momencie pisania tego tekstu szczytem zgłoszeń było 492 na pojedynczą sesję Downdetectora. Co ciekawe, nie dotyczą one jedynie jednego typu usług. I tak aż 70% zgłoszeń dotyczy usług mobilnych operatora, natomiast 30% internetu stacjonarnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria Play

Poważna awaria w Play. Tym razem zgłoszenia dotyczą sieci komórkowej

Nie wiadomo, czy problemy te są ze sobą w jakimkolwiek stopniu powiązane, czy też wynika to ze zbiegu okoliczności. Nie jest także znana dokładna skala zjawiska, nie przyjęło ono jednak raczej problemów ogólnokrajowych. Wysłaliśmy zapytanie w tej kwestii do biura prasowego sieci. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karma dla psa ROYAL CANIN Mature Consult 10 kg
Karma dla psa ROYAL CANIN Mature Consult 10 kg
0 zł
216.44 zł - najniższa cena
Kup teraz 216.44 zł
Wiertarko-wkrętarka GRAPHITE 58GE139
Wiertarko-wkrętarka GRAPHITE 58GE139
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Ssawka uniwersalna KARCHER Professional 6.906-512.0
Ssawka uniwersalna KARCHER Professional 6.906-512.0
0 zł
118 zł - najniższa cena
Kup teraz 118 zł
Advertisement

Aktualizacja:

Przedstawicielka sieci Play odpowiedziała na zapytanie Redakcji Telepolis.pl:

Potwierdzamy, że w województwie podkarpackim i małopolskim mogą występować problemy z dostępnością usług mobilnych. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem zasięgu. Przepraszamy wszystkich klientów, których dotknęły te niedogodności.

Image
telepolis
play awaria play
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector, Własne