Poważna awaria w Play. Tym razem zgłoszenia dotyczą sieci komórkowej

Dziś po godzinie 12:00, zaczęły pojawiać się lawinowo zgłoszenia dotyczące problemów z działaniem sieci Play. W momencie pisania tego tekstu szczytem zgłoszeń było 492 na pojedynczą sesję Downdetectora. Co ciekawe, nie dotyczą one jedynie jednego typu usług. I tak aż 70% zgłoszeń dotyczy usług mobilnych operatora, natomiast 30% internetu stacjonarnego.

Awaria Play

Nie wiadomo, czy problemy te są ze sobą w jakimkolwiek stopniu powiązane, czy też wynika to ze zbiegu okoliczności. Nie jest także znana dokładna skala zjawiska, nie przyjęło ono jednak raczej problemów ogólnokrajowych. Wysłaliśmy zapytanie w tej kwestii do biura prasowego sieci.