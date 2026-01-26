To koniec PGNiG. Na fakturze za gaz zobaczysz logo innej, znanej firmy
Po niespełna 44 latach funkcjonowania z rynku znika PGNiG. Oczywiście nie oznacza to, że gaz przestanie krążyć w naszych kuchenkach. Jednak na fakturach zobaczymy logo związane z firmą Orlen.
Dokładnie tak: marka PGNiG zmienia się na Orlen. Natomiast odpowiedzialny za dostarczanie nam gazu PGNiG Obrót Detaliczny zmienia nazwę na myOrlen. Jest to kolejny etap integracji państwowych usług energetycznych w ramach grupy Orlen, tak aby funkcjonowały one pod wspólną matką. Nie jest to jednak tylko i wyłącznie zmiana wizerunkowa.
PGNiG znika
Warto zaznaczyć jedno: umowy podpisane z PGNiG nie będą wymagały żadnych zmian ani ponownego ich podpisywania. Warto mieć to na uwadze, ponieważ tak wielka zmiana to okazja do działania dla oszustów. Już jutro, czyli 27 stycznia ma wystartować serwis myorlen.pl. To właśnie tam mają znaleźć się wszystkie kluczowe informacje dotyczące zmiany marki.
Co bardziej istotne, wkrótce w aplikacji Orlen Vitay mają pojawić się opcje związane z zarządzaniem usługami dotyczącymi gazu, oraz energii. To trop sugerujący, że wkrótce marka Energa, która również należy do grupy Orlen, również może zniknąć z rynku.