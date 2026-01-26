To koniec PGNiG. Na fakturze za gaz zobaczysz logo innej, znanej firmy

Dokładnie tak: marka PGNiG zmienia się na Orlen. Natomiast odpowiedzialny za dostarczanie nam gazu PGNiG Obrót Detaliczny zmienia nazwę na myOrlen. Jest to kolejny etap integracji państwowych usług energetycznych w ramach grupy Orlen, tak aby funkcjonowały one pod wspólną matką. Nie jest to jednak tylko i wyłącznie zmiana wizerunkowa.

PGNiG znika

Warto zaznaczyć jedno: umowy podpisane z PGNiG nie będą wymagały żadnych zmian ani ponownego ich podpisywania. Warto mieć to na uwadze, ponieważ tak wielka zmiana to okazja do działania dla oszustów. Już jutro, czyli 27 stycznia ma wystartować serwis myorlen.pl. To właśnie tam mają znaleźć się wszystkie kluczowe informacje dotyczące zmiany marki.