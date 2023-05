Kobiety do technologii! Zapraszamy na Perspektywy Women in Tech Summit

Kobiety zaangażowane w nowe technologie z Europy i Azji spotkają się w Warszawie. Jeśli zaliczasz się do tego grona, nie może Cię zabraknąć. Panowie również są mile widziani.

Perspektywy Women in Tech Summit 2023 to wyjątkowe spotkanie kobiet nauki, biznesu i technologii, które podzielą się swoim historiami, dorobkiem naukowym i wizjami przyszłości technologicznej świata. Podczas konferencji na czterech scenach odbędą się wystąpienia ponad 150 inspirujących mówców oraz znakomitych gości specjalnych. Zaplanowane zostały także dziesiątki wykładów technicznych i warsztatów. Motywy przewodnie tegorocznej konferencji to sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i deep tech. Niezmiennie na tapecie są rozwiązania chmurowe, potencjał komputerów kwantowych oraz cyfrowa ekologia. Nie zabraknie WEB 3.0 i przeróżnych zastosowań, wad i zalet NFT.

Goście i mentorzy na Perspektywy Women in Tech Summit 2023

Gośćmi specjalnymi Summitu będą w tym roku m.in.: Francesca Cavallo, aktywistka i autorka przetłumaczonej na 50 języków książki „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”, Funmilola Fagbamila, dramatopisarka, performerka, wykładowczyni na Pan African Studies na California State University, aktywistka działająca na rzecz równości rasowej, członkini założycielka ruchu Black Lives Matter, oraz Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce. Wśród mówcówznalazła się między innymi Joanne Hannaford, CTOO w Credit Suisse AG, Laura Koormann, Head of Digital Solutions IT Team w Continental i Grzegorz Cimochowski, Head of Business Advisory Department w KPMG.

Oczywiście Summit nie ograniczy się do przemów i wykładów. Organizatorzy zapraszają uczestniczki także do aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji, by nadać nowy bieg swojej karierze. W strefie Career Expo znajdą się stoiska niemal 100 najbardziej innowacyjnych globalnych firm, szukających nowych talentów i oferujących zupełnie nowe perspektywy. W Mentoring Zone zaś uczestniczki będą mogły wziąć udział w jednej z 500 indywidualnych sesji mentoringowych ze znakomitymi liderkami i liderami ze świata technologii.

Udział w konferencji to także szansa dla studentek i studentów uczelni technicznych i kierunków ścisłych z wielu krajów, by znaleźć praktyki, pierwszą pracę i zdobyć dodatkową wiedzę. Te osoby mogą oczywiście aplikować o darmowe bilety na wydarzenie. Organizatorzy zapewnią także strefę dla dzieci z doświadczonymi animatorami, więc rodzice nie mają już żadnych wymówek.

Inspiracją u progu kariery – jak co roku – może być ogłaszane na Summicie zestawienie TOP-10 Women in..., czyli lista najlepszych z najlepszych ekspertek, które mogą być wzorem do naśladowania dla dziewczynek i młodych kobiet. Po spenetrowaniu obszaru cybersecurity (2019), 5G (2020) i AI (2022), tym razem zbadano dokładnie dziedzinę cloud computing w poszukiwaniu najznakomitszych innowatorek w biznesie i nauce, pracujących z architekturą chmurową. W efekcie 14 czerwca na uroczystej wieczornej gali ogłosimy TOP-10 Women in Cloud Computing in Poland. W jury zasiadły takie osobistości jak Magdalena Dziewguc, Country Director w Google Cloud Poland, Dominika Bettman, General Manager w Microsoft Polska i Joanna Obstój, Director of Engineering w Google.

Kiedy i gdzie?

Perspektywy Women in Tech Summit 2023 zagości w Warszawie po raz piąty. Wydarzenie odbędzie się w warszawskim EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w dniach 14-15 czerwca 2023 roku.

W poprzedniej edycji udział wzięło ponad 8 tysięcy osób z 83 krajów, będzie to więc wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w inspirującej atmosferze. Szczegółowy plan oraz inne informacje znajdziesz na stronie womenintechsummit.pi. Warto dodać, że konferencja będzie miało pozytywny bilans węglowy. Podobnie jak w 2022 roku, emisja zostanie zrównoważona z nawiązką przez stworzenie „wiecznego lasu” w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Portal TELEPOLIS.PL objął wydarzenie patronatem medialnym.

Źródło zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały partnera