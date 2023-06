Pełna sala na warsztatach. Jaki temat przyciągnął tyle osób?

Pełna sala na warsztatach – czy może być lepszy dowód na to, że warto było je zorganizować?

Tak właśnie wyglądały warsztaty poświęcone stanowiskom kierowniczym i karierze kobiet na nich. To jedno z wielu wartościowych wydarzeń które miały miejsce w Warszawie podczas konferencji Perspektywy Women in Tech Summit – unikatowej konferencji tego typu na skalę światową.

Na Women in Tech wpływowe liderki współczesnego świata, które osiągnęły sukces w sferze technologii i IT, dzielą się swoimi historiami, doświadczeniem, osiągnięciami zawodowymi i naukowymi, wizją przyszłości technicznej oraz kobiety w tej przyszłości. Wśród nich były między innymi Francesca Cavallo, aktywistka i autorka przetłumaczonej na 50 języków książki „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”, Funmilola Fagbamila, dramatopisarka, wykładowczyni na Pan African Studies na California State University, aktywistka działająca na rzecz równości rasowej, członkini założycielka ruchu Black Lives Matter, oraz Mark Brzezinski, Ambasador USA w Polsce. Wśród mówców znalazła się między innymi Joanne Hannaford, CTOO w Credit Suisse AG, Laura Koormann, Head of Digital Solutions IT Team w Continental, Grzegorz Cimochowski, Head of Business Advisory Department w KPMG i Natalia Perkowska, Head of Talent Acquisition w SOFTSWISS.

Natalia Perkowska przeprowadziła warsztaty na temat awansu kobiet w hierarchii biznesowej Temat kobiecego przywództwa w świecie technologii i IT jest aktywnie dyskutowany, więc nie mogło go zabraknąć na konferencji o światowym formacie. Na warsztatach była pełna sala i to wcale nie dlatego, że sala była mała. Przeciwnie – organizatorzy kilkukrotnie zwiększali liczbę dostępnych miejsc.

Na swoich warsztatach opowiadałam o kobiecej drodze do przywództwa, o problemach, z którymi przychodzi się mierzyć, o pewności siebie. O tym, jak ważne jest postawienie sobie osiągalnych celów w karierze, aby odpowiadały one wartościom, wyznawanym przez danego człowieka. Jestem pod wrażeniem energii i chęci rozwoju, jaką poczułam od każdej uczestniczki. Wszystko to jest dowodem na to, że obecnie kobiety bardziej niż kiedykolwiek interesują się tematem przywództwa i rozwoju zawodowego

– powiedziała Natalia Perkowska po konferencji

O tym, że kobiety chcą i będą się rozwijać, świadczy sama skala wydarzenia Women in Tech. W tym roku w wzięło w nim udział udział 11 200 uczestniczek i uczestników (w końcu konferencja nie była zamknięta), spośród których 9 500 osób było obecnych offline w Warszawie. W ciągu dwóch dni wystąpiło 500 referentów oraz odbyło się 56 warsztatów, poświęconych technologii, karierze i umiejętnościom społecznym. Ważnym wydarzeniem na kobiecym szczycie były także targi pracy, na których specjaliści innowacyjnych firm przedstawiali swoje oferty pracy, byli gotowi omówić CV i udzielić swoich rekomendacji. Dla chcących rozwijać swoją karierę zaś urządzono sferę mentorską, w której liderki w swoich sferach prowadziły indywidualne sesje i pomagały innym kobietom odnaleźć swoją ścieżkę zawodową.

Powyższe dane przedstawiła firma informatyczna SOFTSWISS, mająca siedziby w Warszawie i Poznaniu. SOFTSWISS był partnerem konferencji Perspektywy Women In Tech Summit w 2023 roku. To firma wyróżniająca się w swojej branży, czyli iGaming. Pracuje tu ponad 1400 osób i stosunek kobiet do mężczyzn wynosi mniej-więcej 50 na 50. Przy tym żeńska część zespołu zajmuje stanowiska nie tylko w działach usługowych, ale także na stanowiskach technicznych i kierowniczych.

