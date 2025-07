Nowe przepisy mówią jasno: zwolnienie dyscyplinarne za papierosy i e-papierosy

Praca z palaczami w najlepszym razie kończy się na tym, że albo co chwila robią sobie dodatkowe przerwy na papierosa, albo palą przy innych . A przynajmniej do tego się sprowadzała, ponieważ w życie weszły nowe przepisy, które pozwolą ukrócić ten proceder. Nawet dla e-papierosów.

Zakaz palenia w miejscu pracy

Od 5 lipca miejsca pracy są traktowane jako miejsca publiczne w kontekście palenia. W związku z tym palenie papierosów na terenie zakładu pracy jest zakazane. Co więcej, użytkownicy e-papierosów również są objęci tym zakazem. Za jego złamanie grozi mandat karny w wysokości 500 zł. To jednak nie koniec: w świetle nowych przepisów daje to podstawę do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym, czyli w najgorszy możliwy sposób dla pracownika.