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Chodzą po domach i sprawdzają instalację. Najlepiej wywal ich za drzwi

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wydał ostrzeżenie o oszustach, którzy odwiedzają domy prosumentów i wyłudzają od nich dane. Należy zachować szczególną ostrożność.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:39
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Chodzą po domach i sprawdzają instalację. Najlepiej wywal ich za drzwi
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Wyobraźcie sobie taki scenariusz: macie fotowoltaikę na dachu i ktoś puka do drzwi. Otwieracie, a tam elegancko ubrany Pan lub Pani mówi, że jest z Agencji Kontroli Sieci Przesyłowych i zamierza przeprowadzić kontrolę. Najlepsze, co możecie w takiej sytuacji zrobić, to trzasnąć im drzwiami przed nosem. Nie za mocno, żeby nie uszkodzić futryny, ale dość mocno, aby tym oszustom zadzwoniło w uszach. 

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Oszuści kontrolują fotowoltaikę

I nazwanie ich oszustami nie jest przesadą. Otóż żadna Agencja Kontroli Sieci Przesyłowych nie istnieje. Jak podkreśla sam Urząd Regulacji Energetyki, ich celem jest nieuprawnione wejście na posesje oraz wyłudzenie od prosumentów ich danych. Dodatkowo podczas odwiedzin ma być przedstawiana oferta handlowa.

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Serwis Gramwzielone twierdzi, że wedle ustaleń ich redaktorów za agencją ma stać jedna z firm fotowoltaicznych, a dokładniej Nasz Prąd S.A. z Wrocławia. Wysłaliśmy do firmy oficjalne zapytanie w tej sprawie. 

Warto przy tym pamiętać, że oszuści potrafią podszywać się pod samo URE. Tu sprawa również jest prosta, ponieważ Urząd Regulacji Energetyki nie prowadzi kontroli w domach prosumentów. 

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fotowoltaika energetyka OZE Oszuści
Źródła zdjęć: Malgorzata Laszczkowska / shutterstock
Źródła tekstu: gramwzielone