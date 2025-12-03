Orange z prezentami na mikołajki. Darmowe GB i nielimitowane rozmowy

Klienci pomarańczowej sieci mogą odebrać kolejny przedświąteczny upominek. Operator przygotował specjalną promocję „Mikołajki 2025”, dzięki której użytkownicy ofert na kartę zyskają darmowy pakiet internetu oraz nielimitowane usługi.

Co przygotował Orange na mikołajki 2025?

W ramach promocji „Mikołajki 2025” klienci taryf Orange Free na kartę oraz Zawsze Bez Limitu mogą odebrać paczkę 5 GB internetu oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci. Usługa jest całkowicie darmowa, a jej ważność wynosi 5 pełnych dni (do godziny 23:59:59 ostatniego dnia ważności). Bonusowe środki obejmują także transmisję danych w roamingu w Strefie 1 (UE) – w tym przypadku do dyspozycji jest limit 1,09 GB.

Taki prezent nie jest nowością, bo pojawia się często przy ważnych okazjach, ale klienci chętnie też z niego korzystają – nigdy więc za wiele.

Promocja obowiązuje od 3 do 6 grudnia 2025 roku, więc warto się pospieszyć. Żeby aktywować pakiet, użytkownicy taryfy Orange Free na kartę powinni wysłać bezpłatny SMS o treści MIKOLAJKI pod numer 364. Alternatywnie bonus można włączyć w aplikacji Mój Orange, w zakładce Zarządzaj i Pakiety i usługi.

Z kolei użytkownicy taryfy Zawsze Bez Limitu powinni wysłać bezpłatny SMS o treści CHOINKA pod numer 364 lub również skorzystać z aplikacji mobilnej operatora. W tym przypadku promocja polega na doładowaniu Konta Głównego, które zamieni się na 5 dni nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 5 GB.

Jeśli numer korzysta z usługi Multipakiet, włączenie promocji mikołajkowej spowoduje jej dezaktywację, jednak zgromadzone tam gigabajty i dni ważności zostaną zsumowane z nowym bonusem. Co ważne, jeśli na koncie znajdują się już pakiety z promocji takich jak Internet za darmo czy bonusy za doładowanie, będą one zużywane w pierwszej kolejności przed paczką mikołajkową.

Aktywacja usługi następuje w ciągu 24 godzin. Stan pakietu można na bieżąco monitorować w aplikacji Mój Orange lub (w przypadku taryfy Orange Free na kartę) wysyłając płatny SMS o treści ILE pod numer 630.

Szczegóły w regulaminie.