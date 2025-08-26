Wiadomości

Orange kończy z tą siecią. Sprawdź, czy musisz wymienić telefon

Orange kontynuuje modernizację sieci w Polsce. Do końca 2025 roku operator całkowicie wyłączy 3G, a jego miejsce zajmie LTE i VoLTE.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:21
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange kończy z tą siecią. Sprawdź, czy musisz wymienić telefon

Ostatnie miesiące 3G w Orange

Orange zapowiedział, że do końca tego roku pomarańczowa sieć 3G zniknie z kolejnych regionów Polski. W ostatnim kwartale technologia zostanie wyłączona w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, a także w Poznaniu i Wrocławiu. W październiku ten sam los spotka Warszawę i Trójmiasto.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oznacza to, że operator jest na ostatniej prostej. Zgodnie z planem, do końca 2025 roku 3G zostanie całkowicie wyłączone.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
LEGO 77070 Fortnite Durr Burgerownia
LEGO 77070 Fortnite Durr Burgerownia
0 zł
47.41 zł - najniższa cena
Kup teraz 47.41 zł
Oczyszczacz powietrza WEBBER AP9700 WIFI-S
Oczyszczacz powietrza WEBBER AP9700 WIFI-S
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Zestaw lampek rowerowych KROSS Turismo Set
Zestaw lampek rowerowych KROSS Turismo Set
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Advertisement
Orange kończy z tą siecią. Sprawdź, czy musisz wymienić telefon

LTE i VoLTE zamiast 3G

Zamiast 3G klienci Orange będą korzystać z LTE, które daje wyższa szybkość Internetu i lepszą jakość rozmów w VoLTE. Warto pamiętać, że telefon i karta SIM muszą wspierać tę technologię. W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana urządzenia lub karty.

Kartę SIM można wymienić za darmo w salonach Orange. Operator przypomina też, że przy wyborze nowego telefonu należy zwrócić uwagę, czy obsługuje VoLTE oraz rozmowy wideo ViLTE.

Jak sprawdzić gotowość swojego telefonu?

Najprościej zrobić to przez wysłanie darmowego SMS-a o treści KARTA na numer 80233. W odpowiedzi klient dostaje informację, czy jego karta i telefon obsługują LTE. Usługa działa także w nju mobile.

Z kolei użytkownicy Orange Flex mogą to sprawdzić w aplikacji. Wystarczy kontakt przez czat. Lista rekomendowanych smartfonów dostępna jest na stronie Orange.

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
orange VoLTE wyłączenie 3G Orange wyłącza 3G 3G w Orange 2025 Koniec 3G Wyłączenie 3G Orange
Zródła zdjęć: Shutterstock, Orange
Źródła tekstu: Orange