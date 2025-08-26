Orange kończy z tą siecią. Sprawdź, czy musisz wymienić telefon

Ostatnie miesiące 3G w Orange

Orange zapowiedział, że do końca tego roku pomarańczowa sieć 3G zniknie z kolejnych regionów Polski. W ostatnim kwartale technologia zostanie wyłączona w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, a także w Poznaniu i Wrocławiu. W październiku ten sam los spotka Warszawę i Trójmiasto.

Oznacza to, że operator jest na ostatniej prostej. Zgodnie z planem, do końca 2025 roku 3G zostanie całkowicie wyłączone.

LTE i VoLTE zamiast 3G

Zamiast 3G klienci Orange będą korzystać z LTE, które daje wyższa szybkość Internetu i lepszą jakość rozmów w VoLTE. Warto pamiętać, że telefon i karta SIM muszą wspierać tę technologię. W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana urządzenia lub karty.

Kartę SIM można wymienić za darmo w salonach Orange. Operator przypomina też, że przy wyborze nowego telefonu należy zwrócić uwagę, czy obsługuje VoLTE oraz rozmowy wideo ViLTE.

Jak sprawdzić gotowość swojego telefonu?

Najprościej zrobić to przez wysłanie darmowego SMS-a o treści KARTA na numer 80233. W odpowiedzi klient dostaje informację, czy jego karta i telefon obsługują LTE. Usługa działa także w nju mobile.