Małe telekomy pod presją regulacji. Koszty rosną, biurokracja dusi, branża czeka na uproszczenia

Ciężar nowych przepisów: PKE, KSC, KSeF i inne wyzwania

Wdrożenie Prawa Komunikacji Elektronicznej , określane przez co trzeciego badanego jako rewolucja, okazało się procesem kosztownym i pracochłonnym . Mimo pozytywów, jak uwzględnienie głosu izb gospodarczych (25%) czy długie konsultacje (19%), operatorzy wskazują na problemy. Głównymi utrudnieniami były krótki czas na wdrożenie (29%) i niekomfortowy termin przypadający na koniec roku (21%). Co piąta firma poniosła koszty adaptacji przekraczające 20 tys. zł , często wymagające dodatkowego wsparcia prawnego i IT. Aż 77% respondentów przyznało, że proces ten znacząco obciążył ich zespoły , a 78% spodziewa się dalszego wzrostu pracochłonności w związku z nowymi obowiązkami.

Podzielone opinie budzi Krajowy System e-Faktur (KSeF). Co trzeci operator widzi w nim ułatwienie, ale tyle samo uważa, że utrudni on prowadzenie biznesu – szczególnie sceptyczne są mniejsze firmy. Główne obawy dotyczą potencjalnych awarii systemu, wysokich kosztów dostosowania oprogramowania, braku jasnych wytycznych, ryzyka wycieku danych i nadmiernej kontroli fiskalnej.

Co niepokojące, świadomość długoterminowych planów, jak Strategia Cyfryzacji Państwa do 2035 roku, jest niska. Mniej niż połowa operatorów MŚP słyszała o niej, a tylko co piąty zapoznał się z jej zapisami. Wskazuje to na potrzebę lepszej komunikacji strategicznych kierunków rozwoju cyfrowego państwa.