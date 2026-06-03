Oblężenie sieci na festiwalu. Orange pochwalił się liczbami

Podczas koncertów uczestnicy ochoczo korzystają z sieci. Robią to niemal bez przerwy. Wysyłają znajomym krótkie filmy, publikują masę pamiątkowych zdjęć. Często decydują się także na streamowanie wideo na żywo. To wszystko sprawia, że ruch w sieci rośnie wręcz kilkukrotnie. Tak samo było podczas niedawnego Orange Warsaw Festival. Pomarańczowy operator podsumował to wielkie wydarzenie.

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Tysiące godzin wideo, gigantyczny transfer

Ile danych może zużyć tłum na festiwalu? Okazuje się, że bardzo dużo. Orange bardzo dokładnie policzył ruch wygenerowany w swojej sieci. Badany okres rozpoczął się w piątek (29 maja) o godzinie 15:00, a pomiary zakończono o godzinie 3:00 nad ranem w niedzielę.

Wynik robi ogromne wrażenie. Przez ten krótki czas sami festiwalowicze przetransferowali aż 3,74 TB danych. Trudno wyobrazić sobie taką wartość w praktyce, dlatego telekom podaje świetne porównania. Taka paczka danych to równowartość około 900 tysięcy zdjęć. Zakładamy w tym przypadku, że jedna fotografia waży 4 MB. Wolicie przelicznik na filmy? Proszę bardzo. Wynik z festiwalu pozwala na 3700 godzin oglądania materiałów w jakości HD na platformie Netflix.

Prawdziwy ratunek, czyli stacja z pasmem C

Tak ogromny apetyt na dane to wielkie wyzwanie logistyczne. Orange był jednak na to dobrze przygotowany. Aby uniknąć zatorów w sieci, operator postawił na festiwalu dodatkową stację bazową. Była to specjalna stacja mobilna, która oferowała zasięg 5G w pojemnym paśmie C.

Okazało się to prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Ta jedna, dodatkowa stacja wykonała tytaniczną pracę, przepuszczajac aż 1,84 TB danych. To praktycznie połowa całego festiwalowego transferu. Nowoczesna technologia pokazała tu pełnię swoich możliwości. Aż 49% ruchu obsłużonego przez tę stację odbyło się z wykorzystaniem standardu 5G. Można było więc swobodnie korzystać z Internetu.

Klasyczne formy kontaktu

Szybki Internet to dziś podstawa na każdym kroku. A co z tradycyjnymi formami kontaktu? Podczas zabawy fani dzwonili do siebie rzadziej niż w ubiegłych latach. Mimo tego spadku statystyki i tak wyglądają bardzo ciekawie.