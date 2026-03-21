Orange z darmówką na wiosnę. Masz czas do 25 marca

Na pierwszy dzień wiosny Orange daje usługę Halo Granie na 30 dni za darmo. Po tym czasie usługa przechodzi na standardową wersję płatną za 5 zł na miesiąc, z czego oczywiście można zrezygnować. Jak widać, taki prezent nie ma wielkiej wartości pieniężnej, ale stanowi dobry pretekst, by przypomnieć sobie nieco już zapomnianą usługę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Halo Granie to usługa, w której zamiast standardowego, nudnego sygnału oczekiwania na połączenie, osoby dzwoniące usłyszą w słuchawce wybrany utwór muzyczny. W nowej promocji Orange proponuje konkretne nagranie – piosenkę „Wiosna – ach to ty”. Akurat na przywitanie nowej pory roku.

Jak odbierać prezent w promocji Orange?

Żeby skorzystać z tej okazji, do 25 marca należy wysłać SMS-a o treści WIOSNA pod numer 3333.

A jak zrezygnować z przedłużenia płatnego okresu? Tego Orange w szczególikach nie wyjaśnia, ale bazując na poprzedniej, takiej samej okazji można śmiało założyć, że dwa dni przed końcem darmowego okresu promocyjnego przyjdzie powiadomienie. Operator poinformuje w nim, że za chwilę usługa stanie się płatna. Poda też instrukcję, jak zrezygnować z Halo Grania. Standardowo polega to na wysłaniu SMS o treści WYLACZ na numer 3333.