Orange Polska ma nowe, ambitne cele klimatyczne

Solidne fundamenty – sukcesy minionej strategii

Okres strategii ".Grow" okazał się czasem znaczących postępów. Orange Polska może pochwalić się imponującą redukcją bezpośrednich emisji CO 2 (z zakresów 1 i 2, czyli wynikających głównie ze spalania paliw i zużycia energii) aż o 78% do roku 2024, licząc od roku bazowego 2015. Co istotne, cel redukcyjny wyznaczony na rok 2025 (zakładający spadek o 65%) został zrealizowany z dużym zapasem i wyprzedzeniem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kluczem do tego sukcesu było zdecydowane postawienie na odnawialne źródła energii (OZE). Udział zielonej energii elektrycznej w całkowitym zużyciu przez firmę wzrósł praktycznie od zera do aż 68%. Przełożyło się to również na spadek całkowitych rocznych emisji (obejmujących także zakres 3, czyli łańcuch dostaw) o 13%.

„Lead the Future” – ambitne plany do 2028 roku

Nowa strategia wyznacza jeszcze bardziej ambitne cele, szczególnie w perspektywie do 2028 roku:

100% zielonej energii elektrycznej. Orange Polska dąży do tego, by całość zużywanego prądu pochodziła ze źródeł odnawialnych. Firma zabezpiecza dostawy zielonej energii poprzez długoterminowe umowy PPA (Power Purchase Agreement) z farmami wiatrowymi i słonecznymi na terenie Polski. Już teraz takie kontrakty gwarantują około 400 GWh rocznie, zapewniając stabilność dostaw nawet do 2030 roku. Rozwijane są także własne instalacje fotowoltaiczne.

Orange Polska dąży do tego, by całość zużywanego prądu pochodziła ze źródeł odnawialnych. Firma zabezpiecza dostawy zielonej energii poprzez długoterminowe umowy PPA (Power Purchase Agreement) z farmami wiatrowymi i słonecznymi na terenie Polski. Już teraz takie kontrakty gwarantują około 400 GWh rocznie, zapewniając stabilność dostaw nawet do 2030 roku. Rozwijane są także własne instalacje fotowoltaiczne. Radykalna redukcja emisji (Zakres 1 i 2). Cel to obniżenie emisji gazów cieplarnianych z tych zakresów aż o 95% względem poziomu z 2020 roku.

Cel to obniżenie emisji gazów cieplarnianych z tych zakresów aż o 95% względem poziomu z 2020 roku. Praca nad łańcuchem dostaw (Zakres 3). Redukcja emisji w tym obszarze jest dużym wyzwaniem, ponieważ zależy od partnerów firmy. Orange Polska planuje intensyfikować współpracę z dostawcami, wspierając ich w transformacji energetycznej i wdrażaniu niskoemisyjnych rozwiązań.

Redukcja emisji w tym obszarze jest dużym wyzwaniem, ponieważ zależy od partnerów firmy. Orange Polska planuje intensyfikować współpracę z dostawcami, wspierając ich w transformacji energetycznej i wdrażaniu niskoemisyjnych rozwiązań. Gospodarka o obiegu zamkniętym (Program RE). Operator kontynuuje i rozwija działania w ramach programu RE. Celem jest utrzymanie bardzo wysokiego poziomu odzysku modemów i dekoderów od klientów (90%). Ambicją jest także, by do 2028 roku blisko połowa tych urządzeń trafiających do użytkowników pochodziła z procesu odnowy. Ponadto, urządzenia marki Orange mają być projektowane tak, by służyły jak najdłużej i mogły być modernizowane.

Aktualny stan realizacji celów

Już w 2024 roku, porównując do nowego roku bazowego 2020, Orange Polska obniżył emisje z zakresów 1 i 2 o 69%, a udział OZE w zużyciu energii elektrycznej utrzymywał się na poziomie 68%. Odnotowano także postęp w redukcji emisji z zakresu 3 (obejmujących m.in. odsprzedaż energii przez Orange Energia), które spadły o 28% w latach 2020-2024.