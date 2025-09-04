Orange odparł oblężenie, sieć dała radę

Jak zawsze oblegaliście nadmorskie plaże, pojezierza i górskie miejscowości, ale nasza wzmocniona sieć dała radę! Łącznie za pośrednictwem stacji w regionach turystycznych użytkownicy sieci Orange przesłali ponad 39 tys. TB danych – podał Orange.

To o 16% więcej niż w ubiegłym roku. Z ponad 39 tys. TB łącznego transferu użytkownicy sieci przesłali 5,5 tys. TB z wykorzystaniem sieci 5G, co przekłada się na 3-krotny wzrost względem poprzednich wakacji. Za ok. 80% transmisji w 5G odpowiada pasmo C.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najwyższy ruch Orange miał 15 i 16 sierpnia – długi weekend jak zawsze ściąga tłumy turystów. Operator przypomina, że sieć w regionach turystycznych wzmacniały mobilne stacje bazowe i chociaż w czerwcu planował uruchomić je w 11 lokalizacjach, ostatecznie zwiększył ich liczbę do 14. Mobilne stacje bazowe Orange działały także podczas wakacyjnych festiwali m.in. na Orange Warsaw Festivalu, Open'erze i Pol’and’Rocku.

Najwięcej danych w pomarańczowej sieci przesłali turyści wypoczywający w powiatach wejherowskim i puckim – ponad 3100 TB. Dwa pozostałe miejsca na podium przypadają okolicom Kołobrzegu i Koszalina oraz Olsztyna i Ostródy.

Najbardziej obciążone wakacyjne stacje bazowe pracowały w Grzybowie niedaleko Kołobrzegu, w Mielnie oraz Władysławowie.

Jak podaje Orange, ruch w sieci mobilnej rośnie z roku na rok, za to połączenia głosowe i SMS-y mają przeciwną tendencję. W regionach turystycznych klienci operatora rozmawiali 8% mniej godzin niż w 2024 r. Najwięcej ruchu głosowego Orange odnotował poprzez stacje w Augustowie, Krynicy-Zdroju i Kołobrzegu. Wysłanych i odebranych było ponad 226 mln SMS-ów.