Orange odkupi Twój stary smartfon. Teraz szybciej i za lepszą cenę

Orange uruchomił nową platformę odkupu smartfonów. Proces ma być teraz prostszy niż dotychczas i pozwalać zyskać więcej pieniędzy za używane urządzenia. Klienci mogą sprzedać telefon w salonie lub całkowicie online.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:53
Nowa platforma odkupu Orange

Orange rozszerza swój program odkupu telefonów, tym razem w kooperacji z Breezy Poland. Zmiany są widoczne od razu. Klienci mogą liczyć na wyższe ceny za używane smartfony, a do tego skorzystać z akcji promocyjnych przygotowanych dla wybranych marek i modeli.

Transakcję da się zrealizować zarówno w salonie, jak i całkowicie online, bez wychodzenia z domu. To drugie rozwiązanie jest nowością i odbywa się przez stronę orange.pl/odkup.

Jak działa nowy odkup?

Po zaakceptowaniu wyceny w salonie lub online, klient dostaje umowę SMS-em. Po jej zatwierdzeniu Orange wysyła bon na okaziciela na adres e-mail. Bon jest ważny 60 dni i można nim zapłacić za nowe urządzenie w salonie lub e-sklepie pomarańczowego operatora.

Stary smartfon trafia do firmy Breezy, z salonu albo za pośrednictwem kuriera, którego koszt pokrywa partner Orange.

Drugie życie dla telefonu

Telefony oddane w ramach programu odkupu są odnawiane i wracają na rynek jako urządzenia z drugiej ręki. Jeśli ich stan nie pozwala na ponowne wykorzystanie, są przekazywane do bezpiecznego recyklingu.

Jak zawsze przypominam Wam, że trzymanie używanych telefonów w szufladach na tzw. wszelki wypadek to strata pieniędzy, a na dodatek w urządzeniu, które nie pracuje pogarsza się kondycja baterii. Dlatego warto wymieniać smartfon na nowy, kiedy tego potrzebujecie, korzystając z naszego programu. A co się dzieje z odkupionymi telefonami? Są profesjonalnie odnawiane i dostają drugie życie. Jeżeli ich stan jednak na to nie pozwoli – przekazujemy je do bezpiecznego recyklingu.

Hanna Jaworska-Orthwein, Orange Polska

