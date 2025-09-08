Orange odkupi Twój stary smartfon. Teraz szybciej i za lepszą cenę

Jak zawsze przypominam Wam, że trzymanie używanych telefonów w szufladach na tzw. wszelki wypadek to strata pieniędzy, a na dodatek w urządzeniu, które nie pracuje pogarsza się kondycja baterii. Dlatego warto wymieniać smartfon na nowy, kiedy tego potrzebujecie, korzystając z naszego programu. A co się dzieje z odkupionymi telefonami? Są profesjonalnie odnawiane i dostają drugie życie. Jeżeli ich stan jednak na to nie pozwoli – przekazujemy je do bezpiecznego recyklingu.

Hanna Jaworska-Orthwein, Orange Polska