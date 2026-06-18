Roaming bez szoku cenowego. Orange obniża stawki

Nowe kierunki, nie tylko "pod turystów"

Orange przed wakacjami 2026 robi dwie rzeczyw ofercie Flex, które zmieniają drogę do Internetu za granicą. Pomarańczowy operator obniża ceny pakietów w popularnych krajach i dorzuca 20 nowych destynacji. Są wśród nich miejsca egzotyczne, które do tej pory były trudno dostępne w roamingu.

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W ofercie pojawia się nowy pakiet "Tu i Tam 2". To propozycja dla osób, które wybierają mniej oczywiste kierunki i do tej pory musiały liczyć się z bardzo drogim Internetem. Na liście są między innymi Kuwejt, Tanzania czy Gwatemala, ale katalog jest znacznie dłuższy. Dzięki temu zasięg taniego Internetu poza UE wyraźnie się rozszerza. Również tam, gdzie wcześniej alternatywą były tylko drogie stawki operatorów albo lokalne karty SIM.

Ceny zaczynają się od 25 zł za 1 GB, 65 zł zapłacimy za 5 GB (obie paczki ważne 7 dni), a ważny 15 dni pakiet 10 GB kosztuje 110 zł. Wybraną opcję można aktywować bezpośrednio w aplikacji Orange Flex. Szczegóły w regulaminie.

Popularne kierunki z niższymi opłatami

Nie tylko nowe kraje. Orange obniżył też ceny w najczęściej wybieranych miejscach poza UE. Turcja, Albania, Szwajcaria, Tajlandia, Czarnogóra i Zjednoczone Emiraty Arabskie schodzą do poziomu od 15 zł za 1 GB do 55 zł za 10 GB. Promocja w ich przypadku obowiązuje do 30 września 2026 roku. Tak wygląda regulamin promocji dla Turcji (pozostałe są bardzo podobne).

Jeden cennik dla Flex i Flex Travel

Pomarańczowy operator uporządkował też Orange Flex Travel, czyli ofertę eSIM dla osób, które nie chcą przenosić numeru do Flexa. Do tej pory cena była wyższa, teraz cennik został ujednolicony.

Teraz za pakiet "Tu i Tam" zapłacisz tyle samego, niezależnie od tego, czy korzystasz z Flexa na co dzień, czy tylko w wakacje. To upraszcza wybór i eliminuje różnice, które wcześniej mogły być mylące. Ceny są takie:

za 1 GB na 7 dni zapłacisz 17 zł ,

, za 5 GB na 7 dni zapłacisz 45 zł ,

, za 10 GB na 15 dni zapłacisz 80 zł.

Dodatkowe informacje i listę krajów znajdziesz w regulaminie promocyjnych pakietów GB "Tu i Tam 1".

Orange ma też coś dla podróżujących po UE

Warto przy okazji dodać, że od 1 czerwca do 30 września tego roku w Orange Flex obowiązuje promocja, w ramach której można otrzymać bezpłatny pakiet 10 GB w roamingu UE, ważny przez 30 dni. Jest tu jednak pewien haczyk, ponieważ z oferty mogą skorzystać osoby, które aktywują numer w Orange Flex w ramach promocji "3 miesiące za 0 zł dla przenoszących numer z innej sieci", obowiązującej od 18 czerwca do odwołania.