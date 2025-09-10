Wiadomości
Orange rozdaje darmowy Internet. Sprawdź ten kod
Orange dorzuca darmowy pakiet gigabajtów dla użytkowników oferty Flex po wpisaniu kodu. Na wykorzystanie paczki i można jest 14 dni i działa tylko w Polsce. Aktywacja możliwa do końca przyszłego miesiąca.
Orange Flex: 10 GB za kod
Pomarańczowy operator ma prezent dla osób korzystających z oferty Orange Flex. Wystarczy wpisać kod w aplikacji, by cieszyć się paczką dodatkowych 10 GB Internetu zupełnie za darmo.
Pakiet jest ważny przez 14 dni od momentu aktywacji i można z niego skorzystać wyłącznie na terenie Polski.
Oferta obowiązuje do 31 października 2025 roku. Warto więc wstrzymać się z użyciem kodu do czasu, gdy dodatkowe gigabajty będą nam rzeczywiście potrzebne.
Jak skorzystać z promocji?
Aby skorzystać z promocji w Orange Flex, należy:
- zalogować się na swoje konto w aplikacji Orange Flex,
- nacisnąć w prawym dolnym rogu ikonę Mój profil,
- wybrać Kody promocyjne,
- wpisać kod MASZGB10,
- potwierdzić kod i włączyć promocję.