Orange rozdaje darmowy Internet. Sprawdź ten kod

Orange dorzuca darmowy pakiet gigabajtów dla użytkowników oferty Flex po wpisaniu kodu. Na wykorzystanie paczki i można jest 14 dni i działa tylko w Polsce. Aktywacja możliwa do końca przyszłego miesiąca.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:43
Orange Flex: 10 GB za kod

Pomarańczowy operator ma prezent dla osób korzystających z oferty Orange Flex. Wystarczy wpisać kod w aplikacji, by cieszyć się paczką dodatkowych 10 GB Internetu zupełnie za darmo.

Pakiet jest ważny przez 14 dni od momentu aktywacji i można z niego skorzystać wyłącznie na terenie Polski.

Oferta obowiązuje do 31 października 2025 roku. Warto więc wstrzymać się z użyciem kodu do czasu, gdy dodatkowe gigabajty będą nam rzeczywiście potrzebne.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji w Orange Flex, należy:

  • zalogować się na swoje konto w aplikacji Orange Flex,
  • nacisnąć w prawym dolnym rogu ikonę Mój profil,
  • wybrać Kody promocyjne,
  • wpisać kod MASZGB10,
  • potwierdzić kod i włączyć promocję.
Aktualne promocje w Orange Flex
