Orange rozdaje darmowy Internet. Sprawdź ten kod

Orange Flex: 10 GB za kod

Pomarańczowy operator ma prezent dla osób korzystających z oferty Orange Flex. Wystarczy wpisać kod w aplikacji, by cieszyć się paczką dodatkowych 10 GB Internetu zupełnie za darmo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pakiet jest ważny przez 14 dni od momentu aktywacji i można z niego skorzystać wyłącznie na terenie Polski.

Oferta obowiązuje do 31 października 2025 roku. Warto więc wstrzymać się z użyciem kodu do czasu, gdy dodatkowe gigabajty będą nam rzeczywiście potrzebne.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji w Orange Flex, należy: