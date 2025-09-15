Wiadomości

Orange daje 6 TB internetu za darmo. Do tego trzy miesiące bez opłat

Zbliża się nowy rok akademicki i z tej okazji Orange startuje z nową odsłoną promocji studenckiej w Orange Flex. W tym semestrze można zgarnąć nawet 6 TB za darmo – po 1 terabajcie przez 6 miesięcy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:07
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange daje 6 TB internetu za darmo. Do tego trzy miesiące bez opłat

Promocja powstała we współpracy z platformą Uniperks, która współtworzy oferty studenckie z najpopularniejszymi markami w Polsce. Promocja „Pakiet 6 x 1 TB dla studenta” Orange Flex umożliwia studentom otrzymanie pakietu 1024 GB miesięcznie przez 6 kolejnych miesięcy, czyli łącznie 6 TB internetu mobilnego za 0 zł. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktywacja jest możliwa od dziś, czyli 15 września 2025 r., aż do 28 lutego 2026 r. Żeby skorzystać z okazji, trzeba mieć status studenta i aktywny Plan w Orange Flex. Trzeba też zarejestrować się na stronie uniperks.pl, weryfikując na niej swój status. Po spełnieniu tych warunków wystarczy wejść na stronę https://flex.orange.pl/flex-dla-studentów i na widocznym tam kafelku Uniperks potwierdzić, że się jest studentem. Użytkownicy otrzymają wtedy kod promocyjny, który następnie należy wpisać w aplikacji Orange Flex (Mój profil → Kody promocyjne). 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 4/128GB 6.7" 90Hz Jasnoniebieski SM-A175
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 4/128GB 6.7" 90Hz Jasnoniebieski SM-A175
0 zł
849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 849.99 zł
Smartfon CMF Phone 2 Pro 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon CMF Phone 2 Pro 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon KRUGER&MATZ Flow 11 4/64GB 6.56" Szary KM05003-G
Smartfon KRUGER&MATZ Flow 11 4/64GB 6.56" Szary KM05003-G
0 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.99 zł
Advertisement

Pakiet 6 x 1024 GB będzie aktywny przez 6 kolejnych miesięcy od dnia aktywowania kodu. Każdy z sześciu pakietów przyznawany będzie co miesiąc od daty aktywacji kodu promocyjnego.

6 TB internetu to bardzo dużo, ale należy wciąć pod uwagę, że niewykorzystane GB z danego miesiąca przepadają i nie przechodzą na kolejny okres. Nie powiększają też limitu roamingu w UE, nie można ich także przekazać do innych użytkowników czy wykorzystać w funkcji Sejf GB. 

Orange przygotował też dodatkową zachętę na start – dla studentów, którzy nie korzystają jeszcze z oferty Orange Flex. Z kodem z Uniperks nowi użytkownicy mogą dostać 3 miesiące dowolnego miesięcznego Planu za 0 zł. Oferta działa zarówno przy przeniesieniu obecnego numeru, jak i przy wyborze nowego. 

Regulaminy obu promocji:

Image
telepolis
orange Orange Flex promocja dla studentów 6 TB internetu
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Blog Orange Polska