Orange daje 6 TB internetu za darmo. Do tego trzy miesiące bez opłat

Promocja powstała we współpracy z platformą Uniperks, która współtworzy oferty studenckie z najpopularniejszymi markami w Polsce. Promocja „Pakiet 6 x 1 TB dla studenta” Orange Flex umożliwia studentom otrzymanie pakietu 1024 GB miesięcznie przez 6 kolejnych miesięcy, czyli łącznie 6 TB internetu mobilnego za 0 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktywacja jest możliwa od dziś, czyli 15 września 2025 r., aż do 28 lutego 2026 r. Żeby skorzystać z okazji, trzeba mieć status studenta i aktywny Plan w Orange Flex. Trzeba też zarejestrować się na stronie uniperks.pl, weryfikując na niej swój status. Po spełnieniu tych warunków wystarczy wejść na stronę https://flex.orange.pl/flex-dla-studentów i na widocznym tam kafelku Uniperks potwierdzić, że się jest studentem. Użytkownicy otrzymają wtedy kod promocyjny, który następnie należy wpisać w aplikacji Orange Flex (Mój profil → Kody promocyjne).

Pakiet 6 x 1024 GB będzie aktywny przez 6 kolejnych miesięcy od dnia aktywowania kodu. Każdy z sześciu pakietów przyznawany będzie co miesiąc od daty aktywacji kodu promocyjnego.

6 TB internetu to bardzo dużo, ale należy wciąć pod uwagę, że niewykorzystane GB z danego miesiąca przepadają i nie przechodzą na kolejny okres. Nie powiększają też limitu roamingu w UE, nie można ich także przekazać do innych użytkowników czy wykorzystać w funkcji Sejf GB.

Orange przygotował też dodatkową zachętę na start – dla studentów, którzy nie korzystają jeszcze z oferty Orange Flex. Z kodem z Uniperks nowi użytkownicy mogą dostać 3 miesiące dowolnego miesięcznego Planu za 0 zł. Oferta działa zarówno przy przeniesieniu obecnego numeru, jak i przy wyborze nowego.