Totalna demolka w Orange. Prezenty lecą drzwiami i oknami
Orange znowu zaskakuje swoich klientów. Tym razem operator przygotował prawdziwą lawinę upominków z okazji swojego święta. Od dziś są kolejne.
Październik w Orange upływa pod znakiem świętowania. Operator dziękuje klientom za lojalność i sypie prezentami z okazji Dnia Klienta. Warto się spieszyć, bo niektóre okazje są mocno ograniczone czasowo.
Najbardziej uniwersalnym prezentem jest darmowa paczka Internetu. Operator dorzuca aż 30 GB, z czego skorzystają użytkownicy oferty na kartę.
Gigabajty to nie wszystko
Orange przygotował coś jeszcze. Od 7 do 9 października 2025 roku w aplikacji Mój Orange (lub przez SMS) czeka na klientów voucher o wartości 20 zł. Można go wykorzystać na zakup akcesoriów w salonach lub sklepie internetowym operatora.
Nie zostali również pominięci miłośnicy telewizji. Operator automatycznie odkodował im dostęp do pakietu Komfortowego i multi na 14 dni.
To jednak wciąż nie koniec niespodzianek. Pomarańczowy operator mocno kusi osoby, które myślą o abonamencie.
Nowa umowa? Weź ją za bezcen
Jeśli planujesz przedłużyć umowę, wziąć nowy numer lub przejść z karty na abonament, Orange ma coś dla Ciebie. Operator oferuje pierwszy miesiąc abonamentu za symboliczne 0 zł. Z kolei klienci przenoszący numer od konkurencji mogą liczyć na 3 pierwsze miesiące za 0 zł. Z oferty można jednak skorzystać tylko dzisiaj (7 października).
Pomarańczowy operator informuje, że promocje abonamentowe dotyczą zawierania umów online, a także przez infolinię lub w salonach Orange.