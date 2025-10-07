Wiadomości

Totalna demolka w Orange. Prezenty lecą drzwiami i oknami

Orange znowu zaskakuje swoich klientów. Tym razem operator przygotował prawdziwą lawinę upominków z okazji swojego święta. Od dziś są kolejne.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:05
Październik w Orange upływa pod znakiem świętowania. Operator dziękuje klientom za lojalność i sypie prezentami z okazji Dnia Klienta. Warto się spieszyć, bo niektóre okazje są mocno ograniczone czasowo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Najbardziej uniwersalnym prezentem jest darmowa paczka Internetu. Operator dorzuca aż 30 GB, z czego skorzystają użytkownicy oferty na kartę.

Gigabajty to nie wszystko

Orange przygotował coś jeszcze. Od 7 do 9 października 2025 roku w aplikacji Mój Orange (lub przez SMS) czeka na klientów voucher o wartości 20 zł. Można go wykorzystać na zakup akcesoriów w salonach lub sklepie internetowym operatora.

Nie zostali również pominięci miłośnicy telewizji. Operator automatycznie odkodował im dostęp do pakietu Komfortowego i multi na 14 dni.

To jednak wciąż nie koniec niespodzianek. Pomarańczowy operator mocno kusi osoby, które myślą o abonamencie.

Nowa umowa? Weź ją za bezcen

Jeśli planujesz przedłużyć umowę, wziąć nowy numer lub przejść z karty na abonament, Orange ma coś dla Ciebie. Operator oferuje pierwszy miesiąc abonamentu za symboliczne 0 zł. Z kolei klienci przenoszący numer od konkurencji mogą liczyć na 3 pierwsze miesiące za 0 zł. Z oferty można jednak skorzystać tylko dzisiaj (7 października).

Pomarańczowy operator informuje, że promocje abonamentowe dotyczą zawierania umów online, a także przez infolinię lub w salonach Orange.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange