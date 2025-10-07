E-papieros winny śmierci 6-latki. Siostra ładowała sobie efajkę

We wrześniu 2024 roku w Leicester doszło do pożaru domu. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 6-letnia Chamiah Brindley. Śledczym udało się w końcu ustalić, co było przyczyną tej tragedii.

Wybuch e-papierosa

W trakcie śledztwa ustalono, że powodem pożaru była bateria litowo-jonowa w e-papierosie, który ładował się w pokoju 6-letniej dziewczynki. Prawdopodobnie nie należał do niej. Chamiah dzieliła pokój ze starszym rodzeństwem.

Rodzina próbowała ratować dziewczynkę. Udało im się wyłamać drzwi do jej pokoju, ale płomienie i dym był zbyt mocne. Sekcja zwłok wykazała, że 6-latka zginęła w wyniku zatrucia gazami, które wydzielały się w trakcie pożaru.

Kontrowersje budzi fakt, że kilka miesięcy wcześniej usunięto z pokoju czujniki dymu. Z kolei okna dachowe były zabite gwoździami, aby dzieci nie mogły wchodzić na dach, co podobno regularnie czyniły.