Szwajcarzy patrzą na Polaków z zazdrością. Kontrole UOKiK-u robią wrażenie
UOKiK dzięki swojej pracy został doceniony w światowym rankingu urzędów antymonopolowych.
Global Competition Review, czyli w skrócie GCR, jest przodującym na świecie serwisem zajmującym się prawami konsumentów. Corocznie prowadzi on także ranking, w którym docenia najlepiej funkcjonujące organy antymonopolowe z całego świata... o ile te wyrażą zainteresowanie taką oceną. Jak możemy przeczytać na stronie GCR:
Oceny gwiazdkowe przyznajemy tylko tym organom, które wypełnią nasz kwestionariusz. Nasze badanie nie stanowi wyczerpującej listy wszystkich organów ochrony konkurencji, a raczej starannie dobrany wybór tych organów, które są najważniejsze, najskuteczniejsze i najbardziej wpływowe. Organy, których działania egzekucyjne mają niewiele konsekwencji poza granicami kraju, nie pojawiają się w niniejszej publikacji.
UOKiK ma 3,5 gwiazdki w rankingu GCR
Tym samym nie wystarczy jedynie wypełnić kwestionariusza. Trzeba także należeć do światowej elity organów antykonkurencyjnych. Tym samym obecność UOKiK jest tu czymś wartym odnotowania. Natomiast fakt, że zdobyła ocenę 3,5 gwiazdki, na 5 możliwych pokazuje, do jakiej elity należymy. Dla porównania szwajcarski urząd zdobył 3 gwiazdki w zestawieniu. Jak podkreślił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:
Ocena za 2024 r. jest historycznie najwyższą przyznaną UOKiK przez Global Competition Review. To sukces, tym bardziej znaczący, że ochrona konkurencji pozostawała przez lata w cieniu działań dotyczących konsumentów, z którymi łatwiej utożsamić się obywatelowi. Walka z praktykami ograniczającymi konkurencję jest ważna tak samo dla uczciwych przedsiębiorców, jak dla konsumentów i całej gospodarki. Każdego dnia podejmujemy wysiłek, aby jeszcze lepiej i efektywniej realizować nasze kompetencje z zakresu ochrony uczciwej konkurencji. Dlatego cieszę się, że nasze zaangażowanie zostało nie tylko zauważone, ale również wysoko ocenione.
Warto podkreślić, że wyższą ocenę ma tylko 9 urzędów. Z drugiej strony niżej ocenianych jest ich 11. To oznacza, że wciąż jest wiele do zrobienia, jednak UOKiK idzie w dobrym kierunku.