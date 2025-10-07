Szwajcarzy patrzą na Polaków z zazdrością. Kontrole UOKiK-u robią wrażenie

Ocena za 2024 r. jest historycznie najwyższą przyznaną UOKiK przez Global Competition Review. To sukces, tym bardziej znaczący, że ochrona konkurencji pozostawała przez lata w cieniu działań dotyczących konsumentów, z którymi łatwiej utożsamić się obywatelowi. Walka z praktykami ograniczającymi konkurencję jest ważna tak samo dla uczciwych przedsiębiorców, jak dla konsumentów i całej gospodarki. Każdego dnia podejmujemy wysiłek, aby jeszcze lepiej i efektywniej realizować nasze kompetencje z zakresu ochrony uczciwej konkurencji. Dlatego cieszę się, że nasze zaangażowanie zostało nie tylko zauważone, ale również wysoko ocenione.