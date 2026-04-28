Internet w samolotach przyspiesza. Starlink nie daje szans rywalom

Liderzy prędkości i stabilności

Firma Ookla opublikowała szczegółowy raport na temat łączności w samolotach. Pomiary wskazują na dominację systemu Starlink, rozwijanego przez firmę SpaceX. W ciągu zaledwie dwóch lat rozwiązanie zdobyło 48% udziału w testach na pokładach.

Linie lotnicze korzystające z tej usługi osiągają najwyższą stabilność łącza. Kategoria ta oznacza stałe utrzymanie prędkości pobierania na poziomie minimum 25 Mb/s oraz wysyłania 3 Mb/s. Pierwsze miejsce zajmuje airBaltic ze wskaźnikiem 98,3%. Kolejne pozycje należą do WestJet (95,8%) i Hawaiian Airlines (95,3%). Poziom powyżej 90% osiągnęło też Air France.

Wyniki powyżej rynkowej średniej

Starlink opiera się na satelitach umieszczonych na niskiej orbicie Ziemi. Systemy LEO znajdują się 50 razy wyżej niż lecący samolot. Starsze satelity geostacjonarne GEO wiszą ponad 3000 razy wyżej. Przekłada się to na duże różnice w opóźnieniach przesyłu danych.

Raport prezentuje dużą przewagę sieci Starlink. Najsłabsze 10% pomiarów dla tego systemu pokazuje prędkość pobierania na poziomie 63,7 Mb/s. Jest to wartość wyższa niż średni wynik każdej innej sieci w lotnictwie. Przewoźnicy z medianą pobierania powyżej 100 Mb/s używają wyłącznie rozwiązań SpaceX. Połowa z nich przekracza też próg 300 Mb/s.

Inni dostawcy notują słabsze parametry. Należą do nich firmy Intelsat, Viasat, Panasonic Avionics i Inmarsat. W grupie linii z ponad połową udanych testów bez Starlinka znalazło się tylko Air Canada. Ten przewoźnik polega na usługach firmy Intelsat.

Ograniczenia sprzętowe na pokładach

Prędkość Internetu zależy również od routera. To urządzenie rozdziela sygnał w kabinie pasażerskiej. Pomiary firmy Ookla ujawniają tu duży problem rynkowy.

Około 81% testów wykonano na urządzeniach w starym standardzie Wi-Fi 5. Nowsza technologia Wi-Fi 6 odpowiada za 11% pomiarów. Blisko 8% stanowi najstarsze Wi-Fi 4. Pasażerowie połączeni z siecią Wi-Fi 6 uzyskują prędkości średnio sześciokrotnie wyższe niż użytkownicy z Wi-Fi 4.

Plany przewoźników na najbliższe lata

Część dużych linii lotniczych zapowiedziała zmianę dostawcy usług na system satelitarny firmy SpaceX. Listę tę tworzą United, Emirates, British Airways, Southwest i SAS. Zmiany sprzętowe obejmą całe floty wymienionych firm.