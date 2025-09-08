Odnaleziono szczątki kolejnego drona. Tym razem przy granicy z Białorusią

Problem w tym, że odnaleziono właśnie szczątki już trzeciej takiej maszyny, w tym drugiej w ciągu ostatnich kilku dni. Dodatkowo miejsce, w którym ten został odnaleziony, również może budzić pewne wątpliwości, ponieważ miało to miejsce daleko od Ukrainy, bo przy przejściu w Terespolu. Mowa tu więc o terytorium Białorusi.