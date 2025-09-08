Wiadomości

Odnaleziono szczątki kolejnego drona. Tym razem przy granicy z Białorusią

Pojedynczy dron bojowy, kiedy za granicą kraju toczy się wojna, nie jest niczym zaskakującym.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Odnaleziono szczątki kolejnego drona. Tym razem przy granicy z Białorusią

Problem w tym, że odnaleziono właśnie szczątki już trzeciej takiej maszyny, w tym drugiej w ciągu ostatnich kilku dni. Dodatkowo miejsce, w którym ten został odnaleziony, również może budzić pewne wątpliwości, ponieważ miało to miejsce daleko od Ukrainy, bo przy przejściu w Terespolu. Mowa tu więc o terytorium Białorusi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kolejny dron

Pierwszy dron był ewidentnie bojowy, na co wskazywała eksplozja przy jego rozbiciu się. Kolejna maszyna, która wedle polskich władz była jedynie jednostką przemytniczą, została zidentyfikowana przez cywilnego specjalistę jako rosyjski dron bojowo-zwiadowczy. Tezę tą może nieco wspierać fakt, iż w żadnym komunikacie nie podano, co ta maszyna przemycała. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nóż AMBITION Titanium 20347 5 cm
Nóż AMBITION Titanium 20347 5 cm
0 zł
40 zł - najniższa cena
Kup teraz 40 zł
Zestaw sztućców do grilla ACTIVA 15500
Zestaw sztućców do grilla ACTIVA 15500
0 zł
42.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 42.99 zł
Zestaw kluczy nasadowych STHOR 58641 (42 elementy)
Zestaw kluczy nasadowych STHOR 58641 (42 elementy)
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Advertisement

Najnowsze znalezisko zostało odkryte wczoraj, przed godziną 22:00. Policja podkreśla, że nikt nie ucierpiał na skutek katastrofy tego statku powietrznego. Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura i policja.

Image
telepolis
drony Dron bojowy
Zródła zdjęć: Anelo / shutterstock
Źródła tekstu: Policja Bialska / X