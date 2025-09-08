Odnaleziono szczątki kolejnego drona. Tym razem przy granicy z Białorusią
Pojedynczy dron bojowy, kiedy za granicą kraju toczy się wojna, nie jest niczym zaskakującym.
Problem w tym, że odnaleziono właśnie szczątki już trzeciej takiej maszyny, w tym drugiej w ciągu ostatnich kilku dni. Dodatkowo miejsce, w którym ten został odnaleziony, również może budzić pewne wątpliwości, ponieważ miało to miejsce daleko od Ukrainy, bo przy przejściu w Terespolu. Mowa tu więc o terytorium Białorusi.
Kolejny dron
Pierwszy dron był ewidentnie bojowy, na co wskazywała eksplozja przy jego rozbiciu się. Kolejna maszyna, która wedle polskich władz była jedynie jednostką przemytniczą, została zidentyfikowana przez cywilnego specjalistę jako rosyjski dron bojowo-zwiadowczy. Tezę tą może nieco wspierać fakt, iż w żadnym komunikacie nie podano, co ta maszyna przemycała.
Najnowsze znalezisko zostało odkryte wczoraj, przed godziną 22:00. Policja podkreśla, że nikt nie ucierpiał na skutek katastrofy tego statku powietrznego. Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura i policja.