Nothing otwiera pierwszy salon w Indiach
Firma Nothing oficjalnie potwierdziła plany otwarcia swojego pierwszego sklepu stacjonarnego w Indiach. Placówka rozpocznie działalność w połowie lutego 2026 roku.
Strategiczna decyzja o ekspansji
Sklep zostanie zlokalizowany w Bengaluru. Otwarcie zaplanowano na sobotę 14 lutego 2026 roku. Wydarzenie to wpisuje się w okres dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Nothing jest obecnie wyceniane na 1,3 miliarda dolarów po ostatniej rundzie finansowania serii C.
Marka posiada już jeden dobrze prosperujący salon. Znajduje się on w londyńskim Soho i działa od 2023 roku. Sukces tamtej placówki zachęcił firmę do dalszych inwestycji w fizyczną obecność na rynkach światowych. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne otwarcia w Nowym Jorku i Tokio.
Technologiczne serce Indii
Wybór Bengaluru nie był przypadkowy. Miasto cieszy się opinią jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie ośrodków w kraju. Słynie z dużej liczby entuzjastów nowych technologii. Taka charakterystyka mieszkańców odpowiada profilowi odbiorców, do których kieruje swoje produkty Nothing.