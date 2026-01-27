Nothing otwiera pierwszy salon w Indiach

Strategiczna decyzja o ekspansji

Sklep zostanie zlokalizowany w Bengaluru. Otwarcie zaplanowano na sobotę 14 lutego 2026 roku. Wydarzenie to wpisuje się w okres dynamicznego wzrostu przedsiębiorstwa. Nothing jest obecnie wyceniane na 1,3 miliarda dolarów po ostatniej rundzie finansowania serii C.

Dalsza część tekstu pod wideo

Marka posiada już jeden dobrze prosperujący salon. Znajduje się on w londyńskim Soho i działa od 2023 roku. Sukces tamtej placówki zachęcił firmę do dalszych inwestycji w fizyczną obecność na rynkach światowych. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne otwarcia w Nowym Jorku i Tokio.

Technologiczne serce Indii