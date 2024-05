Pijesz kawę? Najnowszy raport trochę straszy

Najnowszy raport na temat kawy skupia się głównie na plusach i i minusach spożycia kofeiny. Niezależnie od tego czy pijemy filiżankę kawy w domu, czy Red Bulla w pracy - wniosek jest jeden. W zastraszającym tempie rośnie spożycie kofeiny.

Branża kawowa wciąż trzyma się mocno

Według Coffee Impact Report kawy, przygotowanego przez National Coffee Association, branża kawowa w samym 2022 roku zatrudniała 2,2 miliona osób, generując przy tym ponad 100 miliardów dolarów dochodu.

Kofeina - nasza miłość

Najczęściej występuje w kawie, ale znajdziemy ją także w czarnej i zielonej herbacie, napojach energetycznych oraz niektórych suplementach diety. Po co ją spożywamy? Otóż, po to by zwiększyć swój poziom energii, zwiększyć czujność oraz motywację.

Należy pamiętać, że kofeina jest klasyfikowana jako lek pobudzający i należy ją spożywać z umiarem i ostrożnością (...) Kofeina należy do podobnej klasy co narkotyki, takie jak kokaina i metamfetamina. Zachowuje się w sposób zwiększający aktywność neuronów dopaminy.

- ostrzega dr Sherecce Fields z Uniwersytetu w Texasie

Kofeina - czy zatem jest się czego bać?

W odpowiednich dawkach kofeina może przynieść wiele korzyści sportowcom, studentom oraz pracownikom umysłowym. Ma bowiem zdolność do zwiększania prędkości mięśni oraz w widoczny sposób poprawia stan skupienia. Co wiecej, osoby z niezdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) będą stosować kofeinę, nawet nieświadomie, gdyż ta pomoże im się lepiej skoncentrować. Dzieje się tak dlatego, że jej działanie jest podobne do leków na ADHD.

Kofeina - jaka jest zatem bezpieczna dawka?

Eksperci uznali, że nie powinniśmy przekraczać dziennej dawki spożycia kofeiny, wynoszącej 400 miligramów. Takie są oficjalne zalecenia Agencji ds. Żywności i Leków. W praktyce oznacza to, że najlepiej pić do trzech filiżanek kawy dziennie.

Oczywiście, reakcja na kofeinę różni się znacznie w zależności od osoby. Należy jednak pamiętać, że może przynieść zarówno korzyści zdrowotne, jak i szkody. W zależności od ilości. Dlatego zanim zdecydujesz się na zamówienie kolejnej filiżanki kawy, miej na uwadze zawsze, że "mniej znaczy lepiej".

Źródło zdjęć: U__Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Knowridge