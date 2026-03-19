T-Mobile ostrzega klientów. W tym czasie nie skorzystasz
T-Mobile Polska informuje o zaplanowanej przerwie. Przez kilka godzin użytkownicy stracą dostęp do aplikacji.
Jeśli jesteście klientami sieci T-Mobile, to musicie wiedzieć o planowanej przerwie technicznej w najbliższych dniach. Co nie będzie w tym czasie działać?
Utrudnienia w T-Mobile
T-Mobile poinformowało o przerwie w dostępie do aplikacji Mój T-Mobile. Operator planuje prace techniczne. Te rozpoczną się w sobotę (21 marca) o godzinie 20:00 i zakończa w niedzielę (22 marca) o godzinie 09:00 rano. Oznacza to aż 13 godzin z utrudnieniami, na szczęście głównie w godzinach nocnych.
W tym czasie użytkownicy nie będą w stanie skorzystać z aplikacji mobilnej Mój T-Mobile. Dodatkowo telekom informuje, że mogą wystąpić problemy z dostępnością innych usług.